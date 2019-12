Mulet sobre la AP-7: "Tocará estar atentos a que a partir del 2020 no se saquen de la chistera nuevos inventos"

Publicado 27/12/2019 18:59:23 CET

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha afirmado que si no se ha hecho una renovación de la concesión privada de la AP-7, "como han hecho siempre a traición, es porque la ciudadanía ha conseguido ganar esta batalla a los partidos de las puertas giratorias, y porque el PSOE no puede llegar a una investidura con la AP7 de nuevo privatizada", aunque ha manifestado que "tocará estar atentos a que a partir del 2020 no se saquen de la chistera nuevos inventos".

Mulet ha criticado en un comunicado que "durante meses personajes como --el ministro de Fomento-- José Luis Ábalos han abierto la puerta a posibles peajes blandos o en la sombra, que no tienen por qué aplicarse el mismo día 1 de enero, pues saben que puede irse al traste la investidura de Sánchez, pero ante esta amenaza no hay que bajar la guardia".

"Hemos estado 50 años estafados, pagando injustamente un peaje por el AP-7 mientras nuestro dinero se destinaban a hacer autovías por toda la geografía del Estado, las cuales no tienen casi uso, y hemos mantenido año tras año también con nuestros impuestos, mientras nosotros continuábamos pagando los peajes", ha manifestado.

El senador de Compromís ha indicado que en 1986 finalizaba el peaje, y fue el Gobierno el PSOE en Madrid "quién decidió, a traición, alargarlo sin ninguna justificación, mientras se dedicó a invertir en autovías gratuitas sin uso". "Ahora, después de décadas de presión ciudadana, y al no disponer de mayoría absoluta y estar pendiente la investidura, no han podido volver a caer en la tentación de volver a renovar la concesión, pero esperamos no se nos plantifiquen a medio 2020 con el debate de la aplicación de peajes blandos", ha manifestado.

Mulet ha indicado que a pesar de tener años de previsión, "es lamentable" no se haya "movido un dedo" para mejorar los nuevos accesos a la AP7 sin peaje. "Sin peajes, necesitaremos nuevas vías de acceso en muchos municipios a este vial, y para ello no se ha contemplado durante estos largos años de expolio ni una actuación, hecho que muestra que ni ellos tenían claro este final que parece a corto plazo irremediable para los partidos de las puertas giratorias pero aplaudible por la ciudadanía", ha aseverado.

El senador valencianista ha recordado que igualmente parte de la Comunitat Valenciana no verá el fin de los peajes de la AP-7: "circular por la circunvalación de Alicante costará unos tres euros, y el tramo de la AP7 entre Crevillent y Cartagena continuará siendo de pago".