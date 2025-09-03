Multan con 200 euros a cuatro conductores de ciclomotor por sobrepasar el ruido permitido en Alberic (Valencia)

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Alberic han identificado a cuatro conductores de ciclomotor que estaban circulando por la noche sobrepasando los niveles de ruido permitidos, por lo que cada uno de ellos ha sido sancionado con multas de 200 euros.

Los hechos ocurrieron este lunes y martes, entre las 22.50 y las 00.50 de la noche, y los infractores circulaban por las calles Cervantes, Ribera Alta y Muntanyeta con "silenciador ineficaz", lo que provocaba que los vehículos emitieran un "ruido incompatible con el descanso y la tranquilidad" de las vecinas y los vecinos, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El importe de la sanción ha sido de 200 euros para cada uno de los infractores. De acuerdo con el Reglamento de Circulación (RD 1428/2003), "se prohíbe la circulación de vehículos de motor y ciclomotores con el llamado escapo libre, sin el preceptivo dispositivo silenciador de las explosiones".

Según el mismo reglamento, también "se prohíbe la circulación de los vehículos mencionados cuando los gases expulsados por los motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, salgan desde el motor a través de uno incompleto, inadecuado, deteriorado o a través de tubos resonadores".

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha señalado que son "conscientes que el ruido de estos vehículos es una de las mayores preocupaciones de nuestras vecinas y nuestros vecinos". Por eso, ha destacado que desde la Policía Local impulsan "diferentes campañas de control durante todo el año".

"Además, las patrullas policiales actúan en consecuencia cuando observan una acción sancionable, porque el objetivo de nuestro gobierno y de nuestros agentes es garantizar al máximo el bienestar de la gente de Alberic. Por ahora, seguiremos sancionando e intensificando estas sanciones para cortar esta problemática de raíz", ha concluido el primer edil.