Municipios de Alicante cierran parques y jardines ante la previsión de fuertes rachas de viento

Cierre de parques en Dénia (Alicante) ante la alerta por fuertes rachas de viento - FACEBOOK POLICÍA LOCAL DÉNIA

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios ayuntamientos de la provincia de Alicante han decidido cerrar parques, jardines y otros espacios públicos este jueves ante la alerta amarilla por vientos decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

En el caso de la capital alicantina, el consistorio ha anunciado la clausura durante todo el día del Castillo de Santa Bárbara. También se han cerrado parques y jardines y se han precintado las zonas de paso y espacios verdes con presencia de arbolado monumental, según fuentes municipales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elche, en coordinación con la Policía Local, ha decidido el cierre preventivo de todos los parques y huertos ecológicos del municipio. La administración local ha recordado que las fuertes rachas de viento "podrían suponer un riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en zonas de concentración de palmeras".

Por este motivo, el consistorio ilicitano ha pedido a la ciudadanía que evite el acceso a estos enclaves y que extreme la precaución mientras dure la alerta. "Una vez finalizado el episodio meteorológico adverso, los parques y huertos ecológicos volverán a abrirse con normalidad", han indicado fuentes municipales en un comunicado.

Otros municipios costeros como Dénia han cerrado al público los parques de Torrecremada y el Bosc de Diana, la plaza Jaume I y el Castell, ya que este jueves se esperan ráfagas de viento por encima de los 50 kilómetros por hora, según ha indicado la Policía Local en su perfil de Facebook.

La Comunitat Valenciana espera este jueves rachas muy fuertes de viento del oeste y del noroeste en Alicante e interiores de las provincias de Valencia y Castellón, que tenderán a amainar en general durante la tarde, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.