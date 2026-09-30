Municipios valencianos comienzan a suspender las clases ante la alerta por lluvias de este jueves

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia. IMAGEN DE ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la Comunitat Valenciana han comunicado ya la suspensión de las clases a causa del episodio de fuertes lluvias que se espera este jueves en buena parte del territorio.

Entre ellos figura la capital, València, donde el Ayuntamiento, tras una reunión del Cecopal celebrada ante la alerta naranja por lluvias y amarillo por tormentas, ha acordado la suspensión de la actividad lectiva en los centros escolares situados en zona inundable y afectada por la dana para el jueves y viernes, el cierre de parques y jardines y bibliotecas a partir de las 12.00 horas y de cementerios municipales.

Así, en el ámbito educativo, se suspende para mañana jueves y viernes la actividad lectiva en los centros ubicados en zona inundable y zona afectada por la dana, así como la actividad en la universidad popular, centros de mayores y centros ocupacionales. En el resto de centros educativos de la ciudad se ha comunicado que no realicen actividades en los patios y al aire libre.

El Ayuntamiento de Torrent, tras la reunión esta tarde del Cecopal, ha resuelto que a partir de las 14:00 horas del jueves 1 de octubre quedará suspendida la actividad lectiva en los centros educativos. No obstante, si el aviso y la situación de alerta decaen el viernes a las 11:59 horas, tal como está previsto actualmente, podrán retomarse ese mismo viernes por la tarde las clases en la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Adultos y los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional.

Si los avisos se mantienen, continuará la suspensión y el Ayuntamiento informará de cualquier modificación a través de sus canales oficiales, explica la corporación municipal en un comunicado.

A la misma hora se procederá al cierre de parques, jardines y áreas recreativas, se suspenderá cualquier actividad al aire libre y quedarán cerradas las instalaciones y espacios deportivos exteriores. Al tratarse de una actividad desarrollada al aire libre, también queda suspendido el mercado ambulante previsto para el viernes, mientras permanezcan activas las medidas acordadas.

Las medidas preventivas afectan también a varios actos culturales previstos para los próximos días. Se cancela la Marcha de Mayores del jueves; se aplazan la comida de personas mayores prevista para el viernes en el Ágora de Parc Central y la actividad 'Rondalles per a la Xicalla' del domingo; y el I Festival Intercultural del sábado se mantiene, pero se traslada al Salón de Actos del Ayuntamiento. El resto de actividades previstas para el fin de semana quedan condicionadas a la evolución meteorológica y a los avisos oficiales.

Igualmente, se suspenderán los trabajos de empresas que estén actuando en barrancos, cauces susceptibles de recibir escorrentías y trabajos al aire libre que comporten riesgo de inundación, incluidos los contratistas municipales afectados por estas circunstancias.

El dispositivo acordado contempla un refuerzo de la presencia de Policía Local y Protección Civil en los puntos más vulnerables de Torrent. Los servicios de emergencia podrán cerrar los pasos inundables cuando la situación lo aconseje, por lo que el Ayuntamiento insiste en que se respete estrictamente la señalización y que bajo ningún concepto se acceda a un paso que haya sido cerrado. Policía Nacional y Guardia Civil colaborarán en la vigilancia y el control de los barrancos.

VIGILANCIA BARRANCOS

La vigilancia prestará especial atención a los pasos subterráneos de Parc Central y a zonas en las que pueden producirse acumulaciones de agua e, igualmente, se mantendrá una "vigilancia constante" de los pasos inundables que atraviesan barrancos ante posibles crecidas: Peons Caminers/Xarco Secs, Xarco Secs/Arquets, Xarco Secs/Piràmide, Arquets/Horteta, Camí de Rosafina, Camí del Corriol y las zonas de cruce con La Piràmide o Camí els Gils.

Y en Gandia, el consistorio ha anunciado la suspensión de las clases mañana jueves tal y como marca el protocolo aprobado por el Consejo Escolar Municipal y se ha abordado en el Cecopal.

Tras evaluar la información facilitada por los técnicos, se ha puesto en marcha el dispositivo preventivo y se han activado todos los recursos necesarios para hacer frente a este episodio meteorológico. Otras decisiones adoptadas han sido el cierre del recinto de atracciones de la Fira, así como de los espacios municipales al aire libre, parques y jardines y cementerios municipales. Asimismo, quedan suspendidas las actividades municipales al aire libre.

Otras poblaciones que también han informado de la suspensión de la actividad lectiva son Xirivella, Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Albal, Paiporta, Alaquàs, Alfara del Patriarca y Sedaví, han apuntado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación.