Muñoz (PSPV) cree que la victoria de Bielsa "en ningún caso" debilita a Morant, sino que "fortalece" al partido

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que la victoria del alcalde de Mislata y candidato a la reelección de la secretaría general del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, "en ningún caso" debilita a la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sino que "fortalece" tanto su proyecto para gobernar la Generalitat como al partido en su conjunto.

De este modo lo ha manifestado este lunes, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por una valoración del resultado de las primarias y si lo interpreta como una "desautorización" a Morant, ante el apoyo de dirigentes del entorno de la ministra al aspirante que ha perdido en el proceso.

Bielsa se impuso este domingo al alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, el otro candidato en las primarias del PSPV de la provincia de Valencia, por 33 votos. En concreto, el primer edil de Mislata obtuvo 3.421 votos, el 50 por ciento del total, mientras Raga logró 3.388, el 49,5%.

Al respecto, Muñoz ha subrayado que la democracia interna le viene "muy bien" al PSPV y ha destacado que el partido "siempre sale reforzado" de todos los procesos como estas primarias. De hecho, ha valorado que este escenario "no ha distraído ni un minuto" el objetivo de la formación de "seguir trabajando en una alternativa política" al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y se ha mostrado "satisfecho" por ello.

En este punto, ha afeado a los 'populares' valencianos que estén "muy preocupados" por las primarias del PSPV de la provincia de Valencia cuando ellos "tendrían que haber convocado su congreso regional" y no lo han hecho. "Nosotros, en tiempo y forma y cuando toca, la militancia decide y luego vamos todos con quien gana", ha defendido, al tiempo que ha preguntado al PPCV "por qué no convocan" su cónclave.

"¿Qué pasa, que tienen problemas con Mazón? ¿Lo sostienen pero, a la vez, no quieren tomar decisiones sobre él?", ha deslizado. Dicho esto, ha argumentado que la "anomalía" no es que un partido "democrático" como el PSPV celebre unas primarias en las que "vota la militancia" en un proceso "ejemplar" en el que la persona "que no gana" apoya "desde el primer momento" a la que gana, como ha hecho Raga.

"Eso es lo sano. Lo anómalo, lo que no es normal es que el principal partido en esta Comunidad esté con su congreso parado, cuando debía de haber sido convocado, por el interés de sostener a una persona que está completamente amortizada", ha insistido Muñoz, en alusión a Carlos Mazón.

VOTOS "CON LIBERTAD"

El síndic socialista ha valorado como "magnífico" el resultado de las primarias porque ha sido "el que deciden las urnas". "La gente votó con libertad", ha recalcado. E interpelado por si lo interpreta como una desautorización a Morant, ha argumentado que "todo el mundo legítimamente" apoya determinados proyectos políticos, "y la democracia es eso". "Luego, todo el mundo está detrás del que ha ganado, igual que lo exijo para Pedro Sánchez lo exijo para Diana Morant y para Carlos Fernández Bielsa, por supuesto", ha agregado.

Además, ha hecho hincapié en que "todas las declaraciones, tanto de Bielsa como de Raga", han estado "alineadas con el proyecto de Diana Morant". "Solo hay que mirar la hemeroteca, no veo ningún tipo de problema, al contrario", ha incidido. En esta línea, ha apostado por que el PSPV siga "centrado en la labor de oposición" y en construir "una alternativa política" al gobierno de Carlos Mazón. "Ese es nuestro objetivo", ha zanjado.