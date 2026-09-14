Muñoz (PSPV) pide al PP que no se "preocupe tanto" por Diana Morant: "Nosotros ya tenemos a nuestra candidata fijada"

Archivo - El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha pedido al PP que no se "preocupe tanto" por la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y ha defendido que su formación, a diferencia de los 'populares', ya tiene "fijada" a su candidata a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, después de que el PPCV celebrara el pasado viernes su cena de inicio de curso político, en la que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, animó a los integrantes de la formación y a los militantes a realizar el 'esprint final' de cara a las próximas elecciones, ya que, según reivindicó, "no hay alternativa al PP".

Frente a ello, Muñoz ha reivindicado que el PSPV está "en disposición y condiciones de gobernar" y ha instado al PPCV a "aclararse internamente después de esa cena" que, según ha comparado, "parecía la boda roja de Juego de Tronos, en la que nadie se fiaba de nadie y en la que se veía la tensión palpándose en el ambiente ante esa indefinición por decidir quién tiene que ser el candidato en la Comunitat Valenciana".

Además, el síndic socialista ha criticado que todavía no se sepa cuándo será el Debate de Política General, ha exigido fijar ya una fecha para su celebración y ha calificado de "sorprendente" que, con la situación que atraviesa la Comunitat Valenciana, con manifestaciones de los docentes en las calles, Llorca esté "escondido y con miedo a tener cualquier tipo de iniciativa política" o de someterse al control de Les Corts Valencianes.

Preguntado por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acuda a la Conferencia Política que los socialistas valencianos celebran este próximo fin de semana en Alicante, el síndic del PSPV ha esgrimido que este foro "ya tiene bastantes actores de primer nivel como para que sea interesante" y ha recalcado que, en cualquier caso, del mismo saldrá "el diálogo con la sociedad" y el proyecto de gobierno del partido. "Eso es suficientemente atractivo frente a una alternativa de un PP en problemas internos", ha zanjado.

"CAGADAS" DE LLORCA

Precisamente, sobre la cena de inicio de curso del PPCV, ha hecho hincapié en que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, "nos dejó estupefactos" cuando "dijo una frase muy clarificadora cuando vino a referirse a que hay cagadas que vienen de abajo y que afectan a los de arriba". "Primero porque señala que hay una dirección en 'Génova', que son los de arriba, y luego hay una especie de súbditos aquí en la Comunitat como es Pérez Llorca o --el presidente de la Diputació de València Vicent-- Mompó", ha agregado.

Por ello, ha considerado que en el PPCV están "sometidos a los designios del PP en 'Génova'", lo que "demuestra que tenemos un 'president' de la Generalitat que no es autónomo y que, como se demuestra, está más pendiente de que le designen o que decidan por él que de tomar decisiones políticas".

Respecto a las "cagadas" de las que según el dirigente socialista hablaba Ester Muñoz, ha preguntado si son asuntos como "la colocación de la mujer de Pérez Llorca en la Diputació de València, que Pérez Llorca se fuera a la final del Mundial con unas entradas conseguidas como 'president' de la Generalitat pero en un viaje privado del que aún no ha dado ningún tipo de explicación" o también "las vallas publicitarias de Pérez Llorca en las que aparecía como presidente y utilizaba la institución para hablar de una bajada fiscal y, al lado, una valla del PP en la que se presentaba como 'president' de la Generalitat, supongo que para posibles rivales internos".

"El error o la cagada es que hubo varios carteles de la cena del PP, unos en los que salía Vicent Mompó, otros en los que no salía, otros en los que estaban los presidentes provinciales", ha deslizado. Con todo, a su juicio "lo que vino a decir Ester Muñoz es que parece que hay unas personas en 'Génova', como es el caso de Feijóo, que va a decidir el futuro del PPCV y quién será el candidato, y que hay una serie de errores que creo que hacen muy cuestionable la figura de Pérez Llorca".

"PARALIZACIÓN" DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Al respecto, ha sospechado que la "paralización" que a su juicio sufre la región "tiene que ver con esto, con un 'president' de la Generalitat que está más pendiente de sus intereses personales que de su agenda política, y especialmente orgánica". Frente a ello, ha asegurado que al PSPV le "da igual" que el candidato del PPCV sea Pérez Llorca o Mompó. "Pero lo que no podemos consentir es que la Comunitat esté paralizada por el interés del PP y de Pérez Llorca", ha sostenido.

"Estamos con una Generalitat absolutamente paralizada, con los profesores en la calle, con los centros de salud en unas pésimas condiciones, con el problema de la vivienda cada vez más galopante. Y ante eso, un Partido Popular, un Pérez Llorca que está más preocupado por ser candidato que por presidir la Generalitat y tomar decisiones", ha repasado Muñoz, que ha exigido al jefe del Consell que "se ponga a trabajar".