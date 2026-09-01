Muñoz (PSPV) ve "positivo" que Morant compatibilice ser candidata y ministra: "Es un activo, en ningún caso un demérito"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una reunión con el grupo parlamentario socialista en Les Corts, a 31 de agosto de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado "positivo" que la secretaria general de su formación en la Comunitat Valenciana, Diana Morant, compatibilice ser candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat mientras continúa en el Gobierno de España como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y ha defendido que esta situación precisamente es "un activo, en ningún caso un demérito".

Así lo ha manifestado este martes, en declaraciones a los medios, un día después de que la propia Morant defendiera que puede seguir compatibilizando el hecho de ser candidata a la Presidencia de la Generalitat y ministra del Gobierno de España a la vez y asegurara que se siente "útil" en la Comunitat Valenciana con esta doble responsabilidad, al tiempo que negó que esto sea "una estrategia" ni que haya "nada programado" sobre su salida del Ejecutivo central.

Muñoz ha señalado que él lleva ya "unos cuantos años" en política y "nunca" ha escuchado preguntas sobre cuándo el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps "iba a dejar la Delegación de Gobierno para ser candidato" en su momento o cuando Carlos Mazón iba a hacer lo propio con la presidencia de la Diputación de Alicante. "He visto situaciones en las que se ha compatibilizado ser líder de la oposición con tener un cargo institucional. De hecho, casi siempre ha sido así", ha defendido.

Por ello, y pese a que la pregunta "puede ser recurrente", ha insistido en que la importancia es "la utilidad que tienen los ministros". "He vivido artículos de opinión en los que se decía que la Comunitat no tenía ningún tipo de peso en España porque no teníamos ministros. He visto cómo, al contrario, había un ministro en el Gobierno y entonces él era el más poderoso, pero como no estaba de acuerdo con la federación valenciana socialista en ese momento, también éramos débiles", ha expuesto.

En cualquier caso, ha defendido que ahora "tener una ministra valenciana y un ministro valenciano en el caso de Arcadi España en una situación tan importante como la financiación autonómica fortalece el proyecto de la Comunitat Valenciana y, por supuesto, también el proyecto socialista". Asimismo, ha puesto en valor que el hecho de que Morant esté sentada en el Consejo de Ministros "hace que decisiones que afectan a la Comunitat se vean con otra óptica" en el Gobierno.

"Y no hablo solo de la financiación autonómica", ha matizado, para seguidamente poner como ejemplo la aprobación del Mecanismo RED para la planta de Ford Almussafes (Valencia). "El hecho de que Diana Morant estuviera sentada en el Consejo de Ministros permitió que se le aplicara", ha reivindicado, y ha insistido: "Que en Madrid haya una mirada valenciana que beneficie a la Comunitat y que esa mirada valenciana sea Diana Morant es positivo y lo va a ser siempre".

LLORCA "QUERRÍA TENER MÁS ASCENDENCIA" EN EL PP

Dicho esto, el síndic del PSPV ha preguntado si el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, "querría tener más ascendencia en 'Génova' de la que tiene ahora" y si le gustaría "sentarse a lo mejor en el Consejo de Dirección del PP" nacional "para no tener problemas con ser nombrado candidato, como estamos viendo, y para que no hubiera dudas de que él va a serlo" porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no se fía".

Para Muñoz, el jefe del Consell "se cambiaría por Diana Morant respecto a la influencia que tiene ella en Madrid y la poca influencia y la nula capacidad que tiene" el dirigente valenciano en la capital. "Influye tan poco como que no está siendo confirmado candidato siendo 'president' de la Generalitat en una cosa que creo que debe ser absolutamente anómala desde el punto de vista histórico", ha aseverado.

"No recuerdo un 'president' de la Generalitat que, siendo 'president' en activo, su partido político no lo haya confirmado. No lo he visto en la vida. No lo vi ni con --el expresidente Alberto-- Fabra, y mira que tenía problemas electorales respecto a que parecía que no iba a ganar. Pero, aún con todo, lo confirmaron", ha apuntado.