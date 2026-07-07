Muro d'Alcoi supera los 40 grados antes del mediodía

Archivo - Un hombre se refresca en una fuente (imagen de archivo) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana, en alerta por calor este martes, ya ha registrado 40 grados antes del mediodía: en concreto, en el municipio alicantino de Muro d'Alcoi (Alicante), donde los medidores de AVAMET han contabilizado 40,3 grados a las 11.50 horas.

A esa misma hora, la segunda temperatura más alta se ha dado en Ontinyent (Valencia) con 39,2 grados, seguida de Vilallonga (Valencia) con 38,9 grados, Pedreguer (Alicante) con 38,8 grados y la estación de Marxuquera (Valencia) con 38,7 grados, de acuerdo a AVAMET.

A continuación se han situado los medidores de Pla de Corrals (Valencia) y el Ràfol d'Almúnia (Alicante), con 38,6 grados, Quesa (Valencia) con 38,5 grados, Bicorp (Valencia) y Gaianes (Alicante) con 38.3 hrados y Alzira (Valencia) y Albaida (Valencia) con 38,2 grados.

La Comunitat Valenciana se encuentra este martes en alerta por el calor y algunos municipios en el sur de Valencia alcanzarán los 42-44ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Está activado el aviso rojo en el litoral sur de Valencia.

Asimismo, amplias zonas de Valencia anotarán los 39-40 grados, al igual que municipios del interior sur de Castellón y del extremo norte de Alicante.