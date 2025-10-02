Mus vincula las incidencias en Metrovalencia a la falta de actuaciones de conservación y mejora en los años del Botànic

Vox critica el servicio "de pésima calidad", denuncia el "cúmulo incesante" de averías y clama: "Los usuarios quieren soluciones"

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha vinculado las numerosas incidencias sufridas recientemente por Metrovalencia a la falta de una "planificación real en materia de infraestructuras y mantenimiento" y de mejoras en la red durante la etapa del anterior gobierno del Botànic. Según ha sostenido, el hecho de haber estado "ocho años sin actuaciones" en este sentido generan ahora "una obsolescencia que nos está dando problemas".

De esta manera ha respondido durante el pleno de Les Corts de este jueves a una pregunta formulada por Vox. Desde esta formación, el diputado Miguel Pascual ha relatado las incidencias que ha sufrido Metrovalencia durante septiembre, como "retrasos generalizados" o "averías eléctricas", algunas de las cuales, ha criticado, sin concretar "ninguna justificación".

Además, ha resaltado que el pasado 22 de septiembre Metrovalencia se sumó a la Semana Europea de Movilidad y lo "celebró con retrasos generalizados". "¿Cree que esto es normal?", ha preguntado a Martínez Mus. Y ha lamentado que, a consecuencia de todo ello, los usuarios de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) "han tenido que buscarse sistemas de transporte alternativos ante el cúmulo incesante de incidentes que se están produciendo".

Ante esta situación, ha recalcado que un sistema de transporte público "tiene que ser fiable, porque de él depende el día a día de sus usuarios". Con todo, ha preguntado al titular de Transportes a qué se deben todas estas incidencias, y si "se van a seguir repitiendo", al tiempo que ha advertido de que la situación actual es "totalmente insostenible".

Por su parte, Vicente Martínez Mus ha indicado que con el "simple y normal uso del servicio pueden darse diferentes incidencias" como las que ha relatado, y ha asegurado que algunas "son evitables, otras no". En este sentido, ha apuntado que casos como la caída de árboles sobre la vía o incendios ajenos tienen "poco que ver" con el funcionamiento de FGV. "Desgraciadamente, algunas son muy habituales, otras menos y con distintas causas", ha agregado.

Dicho esto, ha expuesto que, en los últimos meses, FGV ha sufrido "una caída de la red eléctrica" como la ocurrida el pasado 28 de abril "en toda España", una situación "insólita en todo el país que sorprendió a administraciones y ciudadanos". "Ese es un motivo obvio de afección grave a toda la red", ha esgrimido, al tiempo que ha reconocido que ese día fue una situación "crítica", porque "el corte fue inmediato y hubo gente que se quedó atrapada en los trenes".

No obstante, ha asegurado que la "gran incidencia" que ha afectado en los últimos meses a Metrovalencia es la dana del 29 de octubre del pasado año. Sobre esta cuestión, ha valorado que la Generalitat ha "acelerado mucho" desde entonces la recuperación "todo lo posible" con la finalidad de poder prestar servicio a los 350.000 usuarios que diariamente utilizan la red y que a día de hoy "siguen creciendo y no han dejado todavía, espero que no lo hagan, de confiar en FGV".

OCHO AÑOS SIN "PRÁCTICAMENTE NINGUNA ACTUACIÓN"

Pero al margen de la dana, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha admitido que en este momento tienen por delante "un arduo trabajo" por mejorar toda la red. "Llevamos ocho años, hasta 2023, de prácticamente ninguna actuación de mejora y conservación, no ya de inversión nueva, sino de mejora y conservación", ha lamentado.

Por ello, ha reconocido que el hecho de haber estado "ocho años sin actuaciones" en este sentido generan "una obsolescencia que nos está dando problemas". Dicho esto, ha afirmado que desde su departamento han comenzado a hacer frente a esta situación, además de las actuaciones "muy extraordinarias" que han tenido que desarrollar a causa de la dana. "Metrovalencia ha perdido prácticamente un 20% de toda la red, hemos tenido que hacerla nueva", ha concretado.

Así, ha subrayado que los trabajos de "esa nueva red y el nuevo centro de mando se están compatibilizando con instalaciones que ya existían y que ya digo que no estaban en las mejores condiciones posibles cuando entramos en el gobierno". "Y son actuaciones que estamos ya llevando a cabo", ha incidido Mus, que ha recalcado que "gran parte" de la red "es nueva y está conviviendo con sistemas ya existentes y que ya no estaban en el mejor estado".

Respecto a las incidencias de agosto y septiembre, el conseller ha detallado que Metrovalencia ha sufrido "un incendio ajeno a FGV que obligó a cortar la circulación entre l'Alcúdia y Castelló porque afectó al cableado", así como "una avería en la subestación de la avenida del Cid en los grupos de tracción que incidió en el suministro de energía" y otra "avería en las estaciones subterráneas en las líneas 3 y 5 por falta de suministro de energía". Pero ha indicado que todas ellas "ya están solucionadas".

"HA FALTADO MANTENIMIENTO ADECUADO E INVERSIONES"

Por tanto, ha insistido en que, "en definitiva, lo que hemos tenido son años donde ha faltado un mantenimiento adecuado y unas inversiones que nos han hecho sufrir las consecuencias durante esta legislatura, más todo el añadido de convivencia después de las grandes reparaciones que hemos tenido que cometer" tras la dana.

De nuevo, el diputado de Vox Miguel Pascual ha advertido a Martínez Mus de que desde su formación no van a aceptar "en ningún momento que los servicios que se están dando a los ciudadanos sean de esta pésima calidad". "Lo que queremos es que tengan un metro que les dé el servicio para el que ha sido concebido y pagado", ha aseverado.

"Queremos soluciones, los usuarios quieren soluciones (...) y saber si este cúmulo de incidencias se van a seguir produciendo por si van a tener que continuar buscando servicios alternativos porque no pueden confiar en el servicio público que da Metrovalencia", ha señalado Pascual, que ha reclamado un servicio "de calidad".