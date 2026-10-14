El Museo de la Seda une las culturas de Asia, Hispanoamérica y España con una muestra de mantones de Manila históricos

El Museo de la Seda de València y la Fundación Ibercaja han inaugurado la exposición 'La ruta del mantón de Manila. La historia entretejida de Asia, Hispanoamérica y España'. - MUSEO DE LA SEDA

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Seda de València y la Fundación Ibercaja han inaugurado la exposición 'La ruta del mantón de Manila. La historia entretejida de Asia, Hispanoamérica y España', en la que reúne piezas de la coleccionista y periodista Verónica Durán, que han sido restauradas en la Real Fábrica de Tapices, para "unir" las tres culturas.

La muestra, que se podrá presenciar hasta el 27 de enero de 2027, se ha presentado este miércoles en un acto que ha contado con la presencia de la comisaria del proyecto, Verónica Durán, la directora de Restauración Textil de la Real Fábrica de Tapices, Verónica García, el presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, Alberto Catalá, y la jefa de cultura de la Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza.

La selección cuenta con una treintena de mantones de Manila y con objetos que van desde las cajas antiguas, borlas, reales de a ocho y bordados chinos de la dinastía Qing. Asimismo, refleja la riqueza cultural y artística de un accesorio de moda que forma parte de la identidad española, y que entronca con la historia china, filipina e hispanoamericana.

Verónica Durán ha explicado que lo que le parece "importantísimo" del mantón es esa "cualidad" que tiene de haber "unido esas tres culturas, Asia, Hispanoamérica y España, en son de paz y de amor, y crearon un objeto de arte que está vivo, a parte de lo sexy que tiene también está lo bello, maravilloso, histórico que es, y es fruto de la generosidad y de la colaboración entre tres culturas que parecerían muy distintas y que han aportado cada una lo mejor de sí".

En la exposición "todo tiene un sentido", ha dicho Durán, que a su vez ha contado que se trata de una prenda "muy importante con retazos de bordados". "Esos retazos son el inicio de esta historia porque esos retazos llegaban y las mujeres empezaron a elegir qué colores querían, qué murciélago quitar, qué tigre poner, empezamos a construir esta cosa juntas y ahí está la prueba", ha señalado.

También, la coleccionista ha expresado que en la exposición se muestran cosas que "antes no se han visto" y que narran la historia de esta "hermandad" entre Asia, Hispanoamérica y España.

La comisaria ha resaltado que la exposición se haga en un lugar como València, que "fue parte de la Ruta de la Seda". "No podía ser un mejor escenario este magnífico palacio en este lugar tan maravilloso".

Además, ha agradecido a la Fundación Ibercaja que cogiera su idea con "gran entusiasmo": "La verdad es que es una maravilla que esté aquí y sea posible". Y también a la Real Fábrica de Tapices, que ha explicado que le han ayudado a conservar sus "piezas", y ha enfatizado en que están "involucrándose en lo que es el estudio de los mantones".

"Lo curioso de los mantones de Manila es que aunque toda España se haya enamorado de ellos y haga parte del traje regional de varias comunidades autónomas, se sabe poco sobre el mantón de Manila, no se ha catalogado bien, no se sabe cuál es bordado en China o en España, la fecha tampoco", ha lamentado la comisaria.

La directora de Restauración Textil de la Real Fábrica de Tapices, Verónica García, ha agradecido la colaboración para llevar a cabo el proyecto y, de esta manera, seguir participando en lo que es "la conservación del patrimonio textil, que es fundamental para todos y que es una de las tareas fundamentales de la Real Fábrica de Tapices".

"Hemos participado en todo el proceso de conservación de unas piezas que tienen una complejidad enorme, son piezas 100% fabricadas en seda, el tejido de base y el bordado son tejidos de seda, con la complejidad que tiene el tipo de color que se utilizaba en esta época para poder teñir los hilos", ha argumentado la restauradora.

"PATRIMONIO ESENCIAL"

Por ello, ha indicado que es una "oportunidad magnífica" para ver un "patrimonio esencial" y ser "conscientes" de lo que implica "la conservación de este patrimonio para todos nosotros", ha dicho Verónica García.

La restauración comprende "el diagnóstico del estado de conservación, limpieza y eliminación de manchas, el alineado y consolidación de zonas deterioradas, tanto del soporte de tejido de seda como del bordado de hilos de seda", ha explicado la titular de Restauración Textil de la Real Fábrica de Tapices.

"Cuando las necesidades de conservación lo requieren, se puede incorporar un sistema de montaje adecuado. Todas las actuaciones se realizan conforme a los principios de conservación-restauración de bienes culturales, respetando la integridad material y los valores históricos y artísticos de la pieza", ha deslizado García.

Por su parte, el presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, Alberto Catalá, ha destacado que es un "día importante" para la institución en su labor de "acoger" con "satisfacción" todo el "trabajo artesanal de la seda" en una exposición con "piezas maravillosas". El "gremio sedero" cumplirá el año que viene 550 años de historia.

El presidente ha explicado acerca de la muestra que "se conjugan oriente y occidente en esta diversidad de tipologías de mantones de distintas procedencias, en la que la sensibilidad se encuentra con la habilidad, la belleza y el talento unidos a la creatividad y expresión. El Mantón de Manila transita por la naturaleza y el color que quedan atrapados en la seda a través de las manos ágiles de esas mujeres que han dedicado su tiempo a confeccionar auténticas obras de arte".

La jefa de cultura de la Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza, ha resaltado que los mantones de manila son "una pieza muy arraigada que llevamos en nuestra memoria sentimental". "Es una pieza que tenemos asociada a los momentos de celebración, a los momentos de fiesta, a los tejidos que son joyas", ha destacado Ciriza.

"La verdad es que es un absoluto lujo estar aquí, la exposición es maravillosa. Es una muestra de cuando se mezclan las culturas, la cultura de Asia, la española y la de hispanoamérica, salen auténticas joyas como las que aquí se pueden disfrutar, ha explicado.

Por otro lado, ha puesto en valor a la Real Fábrica de Tapices, que se han encargado de restaurar algunas de las piezas que se exhiben en la exposición. A su vez, ha señalado que para la Fundación Ibercaja "es muy importante Valencia y todo el arco mediterráneo". Nos sentimos muy cerca, muy unidos a esta ciudad y lo que queremos, como digo, es que sea muy visitada y se recuerde como uno de los hitos que ha habido, al menos en los últimos tiempos, en este Museo de la Seda, ha concluido.