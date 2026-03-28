Los museos de la Diputación de Alicante celebran la Semana Santa con un programa de actividades gratuitas

Archivo - La Diputación de Alicante ha organizado un completo calendario de actividades y propuestas gratuitas para las próximas vacaciones escolares de Semana Santa, del 2 al 12 de abril, a través de los museos MARQ y MUBAG. - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha organizado un calendario completo de actividades y propuestas gratuitas para las próximas vacaciones escolares de Semana Santa, del 2 al 12 de abril, a través del Museo Arqueológico de Alicante (Marq) y el Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag).

Visitas guiadas y talleres didácticos relacionados con la temática trabajada en cada una de las jornadas son algunas de las actividades programadas por la Fundación CV Marq, a través de su Unidad de Didáctica, Accesibilidad, Club Llumiq y Responsabilidad Social, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El aforo de las propuestas, orientadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, es limitado y la inscripción gratuita puede realizarse en las taquillas del Marq. Los interesados pueden consultar la información en marqalicante.com. Los talleres consistirán en una visita a sala a las 11.00 horas y la elaboración de distintas manualidades a las 11.45 horas.

El martes 7 de abril se realizará la visita a la Sala de Prehistoria junto con el Taller de Cerámica Cardial. El miércoles 8 de abril tendrá lugar la visita a la Sala de la Cultura Íbera y el Taller Kalathos. El jueves 9 de abril se visitará la Sala de la Cultura Romana y se llevará a cabo el Taller de Mosaico. Finalmente, el viernes 10 de abril se hará un recorrido por la Sala de la Edad Media y se desarrollará el Taller Scriptorium.

Además, el miércoles 8 de abril el museo acogerá la jornada de convivencia de las bellezas infantiles, organizada por la Comisión Gestora de la Federació de Fogueres de Sant Joan y la Fundación CV Marq, con motivo de la elección de la Bellesa i Dames d'Honor Infantil 2026.

Por otra parte, el Museo de Bellas Artes de Alicante ofrece una programación especial y gratuita con actividades familiares y para todos los públicos. A las visitas guiadas y teatralizadas de la exposición temporal 'La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo' se suman visitas guiadas en inglés y visitas familiares.

Asimismo, el jueves, 2 de abril, habrá una visita guiada en inglés a las 12:00 horas a dicha exposición, con una duración de 60 minutos. El viernes, 3 de abril, el museo tendrá horario de día festivo, de 10.00 a 14.00 horas. El sábado, 4 de abril, se realizarán visitas guiadas a las 12.00 y a las 13.00 horas, ambas con una duración de 60 minutos, y además una visita teatralizada a las 18.30 horas titulada 'Coronado y Larra. La sociedad romántica', también de 60 minutos.

El domingo, 5 de abril, se ofrecerá una visita teatralizada a las 11.00 horas con el mismo título y duración. El martes 7 de abril tendrá lugar una visita y taller familiar a las 12.00 horas, 'Los orígenes del cine', con una duración de 90 minutos. El miércoles 8 de abril se realizará una visita familiar a las 12.00 horas, 'El maletín del artista', de 90 minutos. Mientras que el jueves 9 de abril se repetirá la visita y taller familiar 'Los orígenes del cine' a las 12.00 horas, también de 90 minutos.

El viernes, 10 de abril, habrá una visita guiada en inglés a las 11.00 y otra en valenciano a las 12.00 horas, ambas de 60 minutos, centradas en la exposición 'La época romántica. Las colecciones del Museo Nacional del Romanticismo'.

Por su parte, el sábado 11 de abril se ofrecerán visitas guiadas a las 12.00 y a las 13.00 horas, de 60 minutos cada una, así como una visita teatralizada a las 18.30 horas, con el nombre 'Coronado y Larra. La sociedad romántica', también de 60 minutos.

Por último, el domingo, 12 de abril, tendrá lugar una visita teatralizada a las 11.30 horas, 'Coronado y Larra. La sociedad romántica', con una duración de 60 minutos.