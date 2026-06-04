El Museu de Belles Arts de Castelló acoge una exposición sobre la memoria del paisaje agrícola valenciano - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 4 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura presenta, en el Museu de Belles Arts de Castelló, la exposición 'Terra erma', un proyecto del artista castellonense Vicent Carda que reflexiona sobre la transformación del territorio agrícola valenciano y la memoria asociada al mundo rural contemporáneo.

La exposición se inaugurará el este viernes, a las 19.00 horas, en la Sala Vestíbul del museo, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de octubre de 2026.

Con 'Terra erma', Vicent Carda propone una mirada íntima y sensible hacia el paisaje que ha marcado su experiencia vital. A partir de la recreación de atmósferas vinculadas al entorno agrícola de la Plana, el artista construye una instalación inmersiva que invita a reflexionar sobre la relación entre territorio, memoria y transformación social.

El proyecto parte de elementos estrechamente ligados al universo rural valenciano, como las ramas de naranjo, la flor de azahar, los frutos o la evocación del hogar y la infancia. Estos materiales generan un espacio visual que oscila entre la realidad y la evocación poética, transformando la sala expositiva en un territorio cargado de significados.

La instalación principal está formada por ramas de naranjo procedentes de les Alqueries de Santa Bàrbara, en Borriana, trasladadas expresamente al museo para la ocasión. A lo largo de los meses de exhibición, estas ramas experimentarán un proceso natural de transformación y pérdida, mientras que aquellas realizadas en bronce permanecerán inalterables, estableciendo un diálogo entre lo efímero y lo permanente, entre la memoria y el paso del tiempo.

Junto a la instalación, la exposición reúne dibujos, bocetos y diversos objetos que documentan el proceso creativo del artista.

La muestra se presenta como una exploración visual de un territorio en transformación y, al mismo tiempo, como una reivindicación de la memoria colectiva vinculada al cultivo de la naranja, una actividad que durante generaciones ha definido el paisaje, la economía y la identidad cultural de numerosas localidades valencianas.