El Museu de Belles Arts de Castelló acoge este jueves un concierto del grupo valenciano de pop-rock Tenda

Tenda - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 14 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) continúa con la programación musical del ciclo 'Nits al Claustre' en el Museu de Belles Arts de Castelló con la celebración de un concierto del grupo valenciano Tenda este jueves.

La banda de pop-rock de València está formada por Martin Tarraso -voz y guitarra-, Claudi Penalba -guitarra solista-, Evarist Caselles -bajo- y Guillem Magraner -batería-.

El grupo nació de la amistad surgida entre sus integrantes en las acampadas de los festivales de música, a comienzos de 2017. Durante este tiempo se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas de la escena musical valenciana, con un estilo propio y una personalidad singular dentro del 'indie' y el 'rock' alternativo.

En el concierto del Museu de Belles Arts de Castelló, la formación presentará canciones de su último trabajo, 'Patrick', un disco autoeditado y publicado en 2025, además de una selección de temas de sus anteriores discos -'Última generació(n)', 'Un poco regular'- y su álbum de debut, 'Tenda'.

La actuación de Tenda es la tercera cita del ciclo 'Nits al Claustre', que se celebra durante el mes de julio en el claustro del Museu de Belles Arts de Castelló. La programación continuará el 23 de julio con el concierto de Alejandro y María Laura, dúo de origen peruano afincado en Paiporta.

Todos los conciertos comienzan a las 22.30 horas, tienen una duración aproximada de 60 minutos y son de entrada libre hasta completar aforo. Una vez iniciado el espectáculo, no se permitirá el acceso al recinto.

El ciclo 'Nits al Claustre' cuenta con el apoyo del Plan Endavant de la Generalitat.