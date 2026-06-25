El Museu de Belles Arts de Castelló acogerá una nueva edición de 'Nits al Claustre' con 5 propuestas musicales

Presentación de 'Nits al Claustre' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 25 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha presentado en el Museu de Belles Arts de Castelló una nueva edición del ciclo 'Nits al Claustre'. El claustro del centro museístico volverá a convertirse en escenario para la música en directo durante las noches de los jueves del mes de julio.

Durante la presentación, la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Beatriz Traver, ha señalado que la programación de este año reúne cinco propuestas musicales de gran calidad y diversidad estilística. Todos los conciertos comenzarán a las 22.30 horas y tendrán entrada gratuita hasta completar aforo.

Traver ha remarcado que el cartel "ofrece artistas valencianos, nacionales e internacionales que transitan entre la canción de autor, las músicas de raíz, el 'pop-rock' independiente y las sonoridades latinoamericanas y contemporáneas".

Por su parte, la delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha subrayado el esfuerzo de la institución por "ofrecer un ciclo de conciertos en el claustro del Museu y complementar así la programación estival del Belles Arts, que incluye exposiciones como las de Sakiko Nomura o Vicent Carda".

PROGRAMACIÓN

El ciclo arrancará el 2 de julio con la actuación de la cantautora valenciana Maria Faubel, que presentará su tercer trabajo discográfico, 'Miralls'. La artista de Llíria ofrece una propuesta personal y comprometida que combina la sensibilidad de la canción de autor con una mirada crítica sobre la realidad social y las experiencias personales.

El 9 de julio será el turno de Caamaño & Ameixeiras, dúo gallego formado por Sabela Caamaño y Antía Ameixeiras. Su propuesta parte de la música tradicional gallega para construir un lenguaje propio que dialoga con la tradición desde una perspectiva contemporánea, manteniendo intacta la fuerza expresiva de las músicas de raíz.

La escena valenciana estará nuevamente representada el 16 de julio con la actuación de Tenda, una de las bandas emergentes más destacadas del panorama actual. El grupo presentará su particular universo sonoro, en el que confluyen el 'indie', el 'pop-rock' y la experimentación.

El 23 de julio, el ciclo recibirá a Alejandro y Maria Laura, dúo de origen peruano afincado en la Comunitat Valenciana. Los artistas presentarán 'Dos hemisferios', su quinto álbum de estudio, nominado a los Latin Grammy 2025 en la categoría de mejor álbum de cantautor. Sus canciones combinan influencias de distintos géneros latinoamericanos y destacan por su cercanía y capacidad para conectar con el público.

La programación concluirá el 30 de julio con la actuación de Tonina, cantante, compositora y contrabajista estadounidense reconocida por una propuesta musical que integra influencias del jazz, la música clásica, los ritmos latinoamericanos y las tradiciones africanas. Su versatilidad artística y su presencia escénica la han convertido en una de las voces más singulares de la escena internacional.

Los conciertos tienen una duración aproximada de 60 minutos y están dirigidos a todos los públicos. Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al recinto. El ciclo 'Nits al Claustre' cuenta con el apoyo del Plan Endavant de la Generalitat.