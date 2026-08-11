El Museu de Belles Arts de Castelló y el EACC ofrecen cuatro exposiciones gratuitas en agosto - GVA

CASTELLÓ 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) mantiene su programación expositiva en Castelló de la Plana durante agosto con cuatro muestras en el Museu de Belles Arts y el Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), todas de acceso libre.

El Museu de Belles Arts acoge hasta el 11 de octubre la exposición 'Sakiko Nomura. Tierna es la noche', organizada por el IVC junto a Fundación Mapfre. Reúne una selección de obras de la fotógrafa japonesa Sakiko Nomura, una de las creadoras más destacadas de la fotografía contemporánea internacional. A través de retratos, paisajes y escenas cotidianas, recorre más de tres décadas de trayectoria artística.

También en el Belles Arts continúa abierta 'Terra erma', del artista castellonense Vicent Carda. La exposición, abierta hasta el 11 de octubre, propone una reflexión sobre la transformación del paisaje agrícola valenciano y la memoria vinculada al mundo rural a través de una instalación inmersiva, dibujos y otros elementos que dialogan con la identidad cultural del territorio.

Por su parte, el Espai d'Art Contemporani de Castelló acoge hasta el 1 de noviembre 'L'horitzó d'esdeveniments', del artista francés Abdelkader Benchamma. Concebida específicamente para las salas del EACC, la exposición plantea una experiencia inmersiva en torno al dibujo contemporáneo, estableciendo un diálogo entre ciencia, imaginación y fenómenos celestes.

Además, el Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge hasta el 14 de agosto la exposición 'Livin'LaVidaMadre', un proyecto expositivo surgido del libro homónimo de Alicia Van Assche que visibiliza maternidades diversas y cotidianas. Se puede visitar de lunes a viernes, de 9.00 a 14 horas.

El Museu de Belles Arts y el EACC ofrecen entrada libre de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, mientras los domingos y festivos abren de 10 a 14 horas.