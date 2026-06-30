El Museu de Belles Arts de Castelló inaugura el ciclo 'Nits al Claustre' con un concierto de Maria Faubel - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 30 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) inaugurará el próximo 2 de julio una nueva edición del ciclo 'Nits al Claustre' en el Museu de Belles Arts de Castelló con un concierto de la cantautora, percusionista y compositora valenciana Maria Faubel. La propuesta cultural volverá a convertir el claustro del museo en un escenario para la música en directo durante las noches de los jueves del mes de julio.

Natural de Llíria, Maria Faubel abrirá la programación con la presentación de su tercer trabajo discográfico, 'Miralls', un álbum en el que profundiza en la reflexión social y la introspección desde una sonoridad más madura y definida.

Su propuesta artística combina la sensibilidad de la canción de autor con una voz propia, crítica y comprometida. A lo largo de su trayectoria ha construido un repertorio en el que conviven la intimidad y la reflexión sobre la realidad social, a través de letras que abordan tanto cuestiones de actualidad como experiencias personales.

Sobre el escenario estará acompañada por Marta García, a la batería, y Miguel Torner, al piano y la guitarra, completando un formato de trío que aporta nuevos matices al directo de la compositora valenciana.

Tras la inauguración de 'Nits al Claustre' con Maria Faubel, la programación continuará el 9 de julio con la actuación del dúo gallego Caamaño & Ameixeiras, cuya propuesta parte de la música tradicional gallega para dialogar con la tradición desde una perspectiva contemporánea.

Todos los conciertos comienzan a las 22.30 horas, tienen una duración aproximada de 60 minutos y son de entrada libre hasta completar aforo. Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al recinto.