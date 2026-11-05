El Museu de Belles Arts de Castelló inaugura este viernes la exposición 'B de bici' del ilustrador Kike Ibáñez

El Museu de Belles Arts de Castelló inaugura este viernes la exposición 'B de bici' - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Museu de Belles Arts de Castelló, espacio del Institut Valencià de Cultura (IVC), inaugurará este viernes la exposición 'B de Bici' del ilustrador, diseñador y pintor Kike Ibáñez.

La muestra invita a descubrir el universo de la bicicleta a través de una amplia selección de obras que reflejan la estrecha relación del artista con este medio de transporte. La sala vestíbulo del Museu de Belles Arts de Castelló reúne pinturas, esculturas y dibujos realizados por Kike Ibáñez para libros ilustrados, publicaciones de prensa y otros proyectos.

El recorrido expositivo pone de manifiesto la diversidad de lenguajes y formatos con los que Ibáñez ha abordado el mundo de la bicicleta, un elemento que, más allá de su dimensión deportiva o como medio de transporte, se convierte en símbolo de infancia, independencia, libertad y aventura.

'B de Bici' parte de la fascinación por la bicicleta y el ciclismo que recorre el trabajo de Kike Ibáñez, cuyos dibujos buscan transmitir el entusiasmo y el placer de representar una y otra vez ciclistas, ruedas y cuadros de bicicletas.

A través de diferentes estilos, temas, tonos y formatos, habitualmente de carácter alegre y lúdico, el autor explora las posibilidades expresivas de un universo que conoce y disfruta, en un ejercicio de libertad creativa que conecta con la esencia de montar en bicicleta.

'MINÚSCULA. ART & INFÀNCIA'

Por otra parte, el Museu de Belles Arts de Castelló acogerá los días 7 y 8 de noviembre una nueva edición de 'Minúscula. Art & Infància', un encuentro dirigido a artistas, mediadores culturales, familias y personas interesadas en las diferentes manifestaciones artísticas relacionadas con la infancia.

La iniciativa reúne a profesionales especializados en ámbitos como la ilustración, el diseño, la mediación cultural y las artes escénicas, que comparten con el público sus experiencias, perspectivas y formas de acercarse al universo infantil. En esta ocasión participan Félix Albo, Kike Ibáñez y Massa Salvatge Coop., que aportarán sus respectivas miradas sobre la relación entre arte e infancia.