Museu de Belles Arts de Castelló inicia programación de otoño con nuevas exposiciones y actividades familiares - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 5 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Museu de Belles Arts de Castelló inicia la programación de otoño con nuevas exposiciones, actividades familiares, propuestas musicales y acciones educativas dirigidas a diferentes edades.

La programación expositiva del último trimestre del año está protagonizada por la muestra de la artista castellonense Cristina Babiloni, organizada en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que podrá visitarse a partir del 29 de octubre. Asimismo, la sala vestíbulo del museo acogerá, a partir del 6 de noviembre, la exposición con 'B de Bici', de Kike Ibáñez, una selección de ilustraciones centradas en el universo de la bicicleta, los ciclistas y las ruedas.

Además, el Museu de Belles Arts de Castelló mantendrá la exposición 'Tierna es la noche', de la fotógrafa japonesa Sakiko Nomura, hasta el 11 de octubre. La muestra, realizada en colaboración con la Fundación Mafpre, reúne una selección de fotografías en las que la autora explora la figura humana y su relación con el entorno.

Por otra parte, el 7 de octubre, a las 19.00 horas, el salón de actos del museo acogerá un encuentro entre el artista Vicent Carda y el comisario Álvaro de los Ángeles en torno a cuestiones planteadas en la exposición 'Terra Erma', que puede visitarse en la sala vestíbulo hasta el 11 de octubre.

La programación del museo para los meses de octubre, noviembre y diciembre incorpora varias propuestas musicales. La primera de ellas, 'Bitxos!', de Billy Boom Band, estará dirigida al público familiar y tendrá lugar el domingo 11 de octubre a las 12.30 horas. La formación ofrecerá un espectáculo dirigido al público infantil y familiar en torno al 'rock' como forma de expresión artística y cultural.

MÚSICA

La música también estará presente a través del ciclo 'Les Arts al Belles Arts', integrados por conciertos líricos interpretados por miembros del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts.

Asimismo, el museo mantiene su voluntad de acercar el arte a los más pequeños con actividades como 'Mus'n'Babies', una experiencia que combina arte y música para que bebés y familias descubran las obras del museo desde una perspectiva sensorial y emocional.

Por su parte, 'Play Cube: Paisatges de joc' celebrará nuevas sesiones los días 24 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre, con una propuesta de juego y experimentación dirigida a niños y niñas de entre 0 y 8 años.

Entre las propuestas previstas para este trimestre figura 'Minúscula. Art & Infància', que se celebrará el 7 de noviembre. La jornada estará dedicada a explorar las relaciones entre el arte y la infancia y reunirá a artistas, mediadores culturales, familias y profesionales vinculados a la ilustración, el diseño y las artes escénicas.