El Museu Camilo Sesto abre sus puertas para "compartir el legado del artista alcoyano más internacional"

Inauguración del Museu Camilo Sesto en Alcoi (Alicante) - GVA

ALICANTE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museu Camilo Sesto ha abierto oficialmente este jueves sus puertas en la ciudad de Alcoi (Alicante). Se trata de un espacio dedicado a "preservar y compartir el legado del artista alcoyano más internacional".

El acto ha contado con la presencia de familiares y fans del cantante llegados desde diferentes puntos y también de autoridades como el alcalde del municipio, Toni Francés; el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda; el director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez, y la representante del legado de Sesto, Lourdes Ornelas.

El espacio cultural nace como "un homenaje permanente a la trayectoria de un artista irrepetible que llevó el nombre" del municipio "por todo el mundo con su voz, su talento y sus canciones, que continúan emocionando a generaciones enteras".

De este modo, la ciudad quiere recordar la figura de Sesto con un espacio que "permitirá descubrir su historia, su vertiente más personal y su extraordinaria carrera artística", según ha destacado el Ayuntamiento de Alcoi en redes sociales.

ESPACIO

El Museu Camilo Sesto es una infraestructura de 300 metros cuadrados que nace con vocación de "convertirse en el principal espacio internacional dedicado a la figura del artista alcoyano" fallecido en 2019.

Las obras de rehabilitación del edificio, ejecutadas por la empresa Cantó Obras SL, han contado con un presupuesto de 743.920 euros, de los que el 60% procede de financiación europea a través de los fondos Next Generation. Por su parte, el proyecto de musealización, adjudicado a Visual Producciones SL por 228.223,25 euros, está cubierto de manera íntegra por fondos europeos.

El discurso expositivo se organiza en dos grandes ámbitos temáticos distribuidos en dos plantas: la planta entresuelo, centrada en el 'Camilo artista', y la planta sótano, dedicada al 'Camilo personal'.

Los visitantes encontrarán una experiencia museográfica "inmersiva" con vitrinas expositivas con piezas originales, material audiovisual, pantallas táctiles y una vitrina holográfica con elementos originales de Jesucristo Superstar, una tecnología "pionera" en Europa.

Según el consistorio, la relación de Alcoi con su artista "más internacional" siempre ha estado marcada por una "profunda estima y reconocimiento". "Camilo Sesto, que nunca escondió sus orígenes y llevó el nombre de su ciudad natal por todo el mundo, es una figura clave en la historia musical contemporánea", agregó.

Y apuntó: "Su inigualable trayectoria artística lo convirtió en un fenómeno de masas en el estado español y, muy especialmente, en todo el continente americano, donde sigue siendo un auténtico ídolo, trascendiendo generaciones gracias a su privilegiada voz y a su inmensa capacidad compositiva".

"Este amor mutuo entre el cantante y la ciudad se cristalizó en diversos reconocimientos institucionales de enorme relevancia", señaló el Ayuntamiento, que incidió en que en noviembre de 2016 el artista recibió la Medalla de Oro de Alcoi y fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad en un acto multitudinario celebrado en el Teatre Calderón.

Posteriormente, en noviembre de 2018, el cantante vivió otro "gran homenaje" con la inauguración de la vía principal del municipio que pasó a denominarse Alameda Camilo Sesto. "Este museo completa así los honores a su memoria, dando cumplimiento al encargo que él mismo dejó establecido para la ciudad", subrayaron desde el consistorio.

ENTRADAS

En cuanto a las tarifas, el precio de la entrada general se ha establecido en diez euros. El consistorio ya resaltó el "importante descuento aplicado para la ciudadanía local", ya que las personas empadronadas en Alcoi "abonarán seis euros, cifra que representa una bonificación del 40 por ciento".

Asimismo, se ha creado una tarifa reducida de ocho euros para grupos, personas mayores de 65 años, estudiantes universitarios, menores de 35 años, personas con discapacidad, desempleados y miembros de familias numerosas o monoparentales.

Las fechas conmemorativas como el Día Internacional de los Museos y el Día Mundial del Turismo gozarán de una tarifa especial de cinco euros y la entrada será gratuita para los niños y niñas menores de cinco años, los docentes que acompañen a grupos escolares y los guías oficiales.

"NUEVO RECURSO TURÍSTICO"

Por su parte, Turisme Comunitat Valenciana ha concretado que ha destinado un total de 292.485 euros, a través de fondos europeos, a la musealización del espacio Museu Camilo Sesto, según ha resaltado la Generalitat en un comunicado.

Durante la inauguración, Martínez ha señalado que esta actuación "permite convertir un referente emocional y cultural en un nuevo recurso turístico capaz de reforzar la identidad del destino y ampliar su capacidad de atracción".

El director general de Turismo ha subrayado que la incorporación del museo a la oferta visitable de Alcoi "contribuye a diversificar el producto turístico de la ciudad y a generar nuevas experiencias ligadas a su patrimonio cultural y sentimental".

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Alcoi, dotado con tres millones de euros, y que representa "una apuesta estratégica por un modelo turístico sostenible, inteligente y resiliente, orientado a mejorar la calidad de la oferta, optimizar la gestión de recursos y reforzar el posicionamiento del municipio como destino turístico de referencia", según la administración autonómica.

Dentro de este plan, el proyecto del museo forma parte del "eje de competitividad", que incluye "acciones orientadas a la valorización de los recursos culturales y festivos de la ciudad, así como a la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas para potenciar su difusión y gestión".

El PSTD de Alcoi también contempla "iniciativas vinculadas a la transición verde y sostenible, la eficiencia energética y la transformación digital, con actuaciones dirigidas a la puesta en valor del patrimonio y del entorno natural, la mejora de equipamientos turísticos y el desarrollo de herramientas innovadoras para enriquecer la experiencia del visitante", ha apuntado la Generalitat.