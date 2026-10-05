El Museu de la Rajoleria de Paiporta exhibe imágenes de la dana captadas por una joven fotógrafa local

Exposición en Museo de Rajoleria - PAIPORTA

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Rajoleria de Paiporta (Valencia) ha inaugurado la exposición fotográfica '29 de octubre, archivo de la DANA en Paiporta', una muestra de la joven fotógrafa paiportina Iris Prieto.

La exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 14 de octubre, muestra, a través de sus fotografías, la situación que vivió el municipio durante la dana de 2024 y los efectos que dejó en diferentes espacios de Paiporta. Una visión que incorpora también fotografías actuales de los mismos lugares, que permiten observar su transformación y el proceso de reconstrucción desde aquel momento.

A través de este diálogo entre las imágenes de aquel momento y las actuales, la exposición permite recordar lo que vivió Paiporta el 29 de octubre y, al mismo tiempo, ofrecer una mirada hacia el proceso de recuperación del municipio, con una perspectiva de esperanza y fortaleza.

La concejala de Cultura, Esther Torrijos, destaca que "es importante conservar la memoria de lo que ocurrió y, al mismo tiempo, poder ver cómo se ha recuperado Paiporta. Esta exposición nos permite hacerlo a través de la mirada de una joven fotógrafa del municipio, y también dar espacio al talento local dentro de nuestra programación cultural".

Además, la edil reitera la voluntad de continuar ofreciendo una programación cultural diversa y de calidad: "Desde la Concejalía de Cultura seguimos apostando por una programación que dé cabida a diferentes disciplinas y, especialmente, que permita dar visibilidad a los artistas y creadores de Paiporta".

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, resalta el papel de la cultura en la preservación de la memoria de la localidad: "La cultura es también una manera de recordar aquello que hemos vivido y de compartirlo con las generaciones futuras. Esta exposición recoge una parte de nuestra historia reciente y muestra también el proceso de superación de Paiporta".

La muestra, enmarcada dentro de la programación cultural de otoño del Museu de la Rajoleria, se completa con un catálogo que recoge las fotografías del proyecto de Iris Prieto.