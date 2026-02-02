El Museu Virtual de Quart de Poblet se incorpora al Consejo Internacional de Museos ICOM

Quart de Poblet se incorpora a la red internacional de museos con la adhesión de su Museu Virtual al ICOM - AJUNTAMENT QUART DE POBLET

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu Virtual de Quart de Poblet (Valencia) se ha incorporado al Consejo Internacional de Museos ICOM (International Council of Museums, por sus siglas en inglés), con lo que, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se consolida como "un espacio referente en la cultura y el patrimonio municipal".

El ICOM es la principal organización mundial de museos y profesionales del sector museístico, presente en más de 140 países. Para el consistorio, la incorporación al ICOM supone un "importante reconocimiento" al trabajo desarrollado por el Museu Virtual de Quart de Poblet en la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural local a través de herramientas digitales innovadoras, así como a su "compromiso con los principios éticos y profesionales que trabajan en la misma línea que la institución internacional".

La concejala de Patrimonio Local, Lucía Fernández, ha remarcado que este es "un hito muy relevante para el municipio, porque avala la calidad del proyecto y lo sitúa en el mismo marco de referencia que los grandes museos e instituciones culturales a nivel internacional".

En esta línea, la concejala ha subrayado que "este reconocimiento refuerza su apuesta por la digitalización del patrimonio como herramienta para hacerlo más accesible, inclusivo y cercano a la ciudadanía, sin renunciar al rigor histórico y científico".

El consistorio ha valorado esta adhesión como "un paso estratégico que refuerza la proyección nacional e internacional del museo, al integrarse en una red global que fomenta la cooperación, el intercambio de conocimiento y las buenas prácticas museísticas".

Además, ha indicado que "permitirá al Museu Virtual acceder a recursos especializados, programas de formación, congresos y redes profesionales de referencia en el ámbito cultural" y "consolida" su papel "como un proyecto pionero en el ámbito de los museos digitales, alineado con los estándares internacionales y con una clara vocación de servicio público y accesibilidad en la difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio".

Con 2.051 objetos y 4.086 fotografías que recogen el patrimonio de la localidad, el pasado año el Museu consiguió el reconocimiento como único museo virtual incluido en el Sistema Valenciano de Museos de la Generalitat valenciana.

Asimismo, el Museu Virtual se ha incorporado recientemente a la Red de Museos Etnológicos Locales de la provincia de Valencia, que ha sido impulsada por L'ETNO y la Diputación de Valencia. De esta forma, "se ha reconocido su espíritu innovador en el ámbito digital siendo un proyecto pionero y referente en la conservación, investigación y difusión del patrimonio etnológico y cultural local", ha concluido el Ayuntamiento.