Música de banda, voces femeninas, jazz mestizo y una producción barroca en la última semana de Serenates

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VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Serenates afronta la próxima semana su recta final con propuestas que abarcan la música de banda, voces femeninas, jazz mestizo y una producción barroca, según ha informado en un comunicado su organización, que ha señalado que estos últimos días ponen de manifiesto "la pluralidad artística que ha caracterizado esta 39 edición" del evento.

Así, ha detallado que del 29 de junio al 2 de julio próximos, el claustro del Centre Cultural La Nau, de la ciudad de València, acogerá cuatro propuestas que transitan entre la música de banda, la creación coral femenina, las sonoridades mestizas del jazz y la música latinoamericana y una producción escénica que combina música barroca y danza.

Desde Serenates han señalado que esta es una programación que también evidencia "la capacidad del festival para conectar tradición y contemporaneidad a través de lenguajes artísticos diversos".

El lunes 29 de junio llegará 'Ecos de l'horta i la metròpoli: paisatges, festa i tradició', un concierto de la Banda Simfònica Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí realizado en colaboración con el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de València (CIBM).

El programa de esta propuesta plantea un recorrido musical por la identidad valenciana a través de obras de Manuel Morales, Rafael Talens, Manuel Palau, Merche Femenía y Franco Cesarini.

"Desde la sensibilidad folclórica de 'Cançons de mare' hasta la energía festiva de 'Femme Força' o la monumentalidad descriptiva de 'Images of a City', el concierto construye un diálogo entre la tradición de la huerta y el dinamismo de la ciudad contemporánea", han explicado.

Igualmente, han expuesto que "la versatilidad tímbrica de la banda y la riqueza expresiva del repertorio convierten esta propuesta en un homenaje musical a los paisajes, las celebraciones y la memoria colectiva valenciana".

El martes 30 de junio será el turno de 'Dona i veu: 20 anys cantant', el espectáculo conmemorativo con el que el Cor de Dones A cau d'orella celebrará su vigésimo aniversario. Con la colaboración del Quintet Casulana, la formación ofrecerá "un recorrido por un repertorio creado e interpretado por mujeres, reivindicando su papel en la historia de la música e impulsando la visibilidad de la creación femenina", han detallado los responsables de Serenates.

Fundado con la voluntad de explorar las posibilidades sonoras de las voces iguales femeninas, este coro ha desarrollado durante dos décadas "una intensa labor de difusión y promoción de este repertorio". La combinación de las texturas vocales con el acompañamiento instrumental dará lugar a "una propuesta especialmente concebida para celebrar la trayectoria de una de las formaciones corales femeninas de referencia del panorama valenciano".

La programación del festival continuará el 1 de julio con la actuación de Tonina, cantante, compositora y contrabajista estadounidense reconocida por su capacidad para integrar influencias procedentes del jazz, el soul, la música latinoamericana y la canción de autor.

Nacida en San Diego y formada entre diversas tradiciones culturales, la artista ha construido "un lenguaje musical propio en el que la voz y el contrabajo dialogan con naturalidad y sofisticación".

"Su universo creativo destaca por la riqueza rítmica, la sensibilidad melódica y una gran capacidad comunicativa, cualidades que convierten cada concierto en una experiencia íntima y a la vez vibrante", han apuntado, a la vez que han asegurado que "su presencia en Serenates aportará una mirada internacional a una edición marcada por la diversidad estilística".

CLAUSURA

La clausura del festival llegará el jueves 2 de julio con 'Passió barroca', una producción de Harmonia del Parnàs dirigida por Marian Rosa Montagut que combina música histórica y danza en una propuesta escénica interdisciplinaria.

A partir de una selección de fragmentos de la ópera Alcina, de Georg Friedrich Händel, el espectáculo invita al público a recorrer el universo de las pasiones humanas: el amor, el deseo, la esperanza, el miedo, el dolor o la humillación.

La propuesta incorpora también pinceladas de Antonio Vivaldi, al tiempo que amplía su discurso a través de la danza contemporánea y el tango. "El resultado es una experiencia artística de gran intensidad emocional que pone en valor la vigencia de los afectos barrocos y culmina Serenates 2026 con una producción de elevada exigencia interpretativa y visual", han remarcado desde la organización.

Todos los conciertos tendrán lugar en el claustro del Centre Cultural La Nau a las 22.00 horas. Las entradas tienen un precio general de 5 euros y pueden adquirirse a través de la web de La Tenda www.latenda.es.