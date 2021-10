Música, cine, arte urbano, teatro y talleres, en el nuevo Festival Cridem pel Clima

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Especialistas en la emergencia climática, colectivos ambientalistas y ciudadanos que lo deseen se darán cita, del 12 al 19 de noviembre, en el festival Cridem pel clima. Se trata de un evento que aúna cultura y medio ambiente y que se desarrollará en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), impulsor de esta primera edición junto a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y Tornem, cultura i sostenibilitat.

El encuentro tiene como objetivo "conectar a la ciudadanía con la emergencia climática mediante una amplia oferta cultural para todas las edades y niveles de sensibilización con la problemática ambiental". Durante siete días, se convertirá en un escenario para el diálogo entre personas expertas con espacio para la participación ciudadana y cultural.

El director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, asegura que "es necesario impulsar un festival como este, que funcionará como un punto de encuentro entre la ciudadanía y profesionales que día a día trabajan para resolver la emergencia climática".

"MECANISMO DE SENSIBILIZACIÓN"

Cridem pel clima nace "con la certeza de que la cultura es el mecanismo de sensibilización más poderoso" y, por ello, propone una extensa programación multidisciplinar con conciertos de bandas locales, nacionales e internacionales, como los valencianos Laura Esparza y Carlos Esteban o el artista visual y músico Bby Eco (Ámsterdam), destacan los responsables de la iniciativa en un comunicado.

El festival también acoge un ciclo de cine dedicado a la emergencia climática, teatro y arte urbano en directo de la mano de Elías Taño. A su vez, crea un espacio para el diálogo con hasta seis mesas dedicadas al papel de la cultura en la crisis climática y la problemática analizada desde distintos ámbitos. Participarán agentes culturales, expertos en cambio climático, especialistas en medioambiente y docentes.

La entrada es gratuita. Durante las próximas semanas se conocerá la programación completa a través de las redes sociales de Cridem pel clima y la página web www.tornem.es/cridem-pel-clima-2021/.

El evento está impulsado y cofinanciado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, el Consorci de Museus a través del CCCC y Tornem, cultura i sostenibilitat; cuenta con el patrocinio de València Activa, EMT y la colaboración de Caixa Popular y Capitán Denim. Asimismo, participan activamente Climate Reality Europe, Yanushub, Bioagradables, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ecologistas en Acción, Per l'Horta, Aliança per l'Emergència Climàtica, Agora Talents y FE CCOO PV, Youth Climate Save, Amae Agroecologia, Climate Kic, Pianos Clemente, Go Zero Waste, E-Place Heritage, Capacitador.info y otros colaboradores.