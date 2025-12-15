Música y empatía para combatir el acoso escolar: alumnado de Burjassot protagoniza un videoclip contra el bullying

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de 6º de Primaria del Colegio San Miguel Arcángel de Burjassot (Valencia) protagoniza el videoclip 'Invisible', una iniciativa de "concienciación y sensibilización" contra el bullying.

La pieza, grabada y protagonizada por los propios escolares, combina creatividad, música y reflexión social, ha contado con la colaboración de la Fundación Levante UD, pieza clave en el proceso de grabación, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

El videoclip se inspira en 'Invisible', de Eloy Moreno, un libro que aborda los efectos del acoso escolar y que el alumnado está leyendo en el aula. Los estudiantes han recreado algunas de las escenas más representativas de la historia, interpretando situaciones que reflejan la realidad del bullying. Además, el audiovisual incorpora una banda sonora creada por el grupo musical Siloé.

"Este proyecto ha sido una forma de expresar nuestro rechazo al bullying de una manera creativa y accesible para todos y todas", señalan los alumnos y alumnas de sexto, quienes se han encargado de todas las fases del proyecto: desde la idea original hasta la grabación y la edición final.

Gracias a la Fundación Levante UD, los estudiantes han tenido la oportunidad de grabar en el emblemático estadio granota, una experiencia inolvidable para todos ellos. Además, la colaboración del campeón paralímpico Ricardo Ten ha aportado "un valioso respaldo a la difusión del mensaje".

Desde el centro escolar destacan que "este proyecto es solo un ejemplo de cómo los jóvenes pueden ser agentes de cambio mediante iniciativas creativas y colaborativas". Con este videoclip, el alumnado espera "contribuir a la reflexión sobre la importancia de erradicar el bullying y fomentar la empatía y el respeto".

El videoclip está disponible en las cuentas de Instagram y Youtube del Colegio San Miguel Arcángel y en las de la Fundación Levante UD que, junto al centro escolar, ha creado otro video de concienciación sobre el bullying.