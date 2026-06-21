La música 'se sube' al bus con conciertos en varias líneas de EMT València

La música 'ha subido' este domingo al bus con la acción Línia Certamen Internacional, una iniciativa de València Music City y la empresa municipal de transportes (EMT). - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La música 'ha subido' este domingo al bus con la acción Línia Certamen Internacional, una iniciativa de València Music City y la empresa municipal de transportes (EMT).

El Ayuntamiento de València ha celebrado este domingo el Día Internacional de la Música con esta propuesta, que ha llevado actuaciones musicales en directo a los autobuses de la ciudad. La propuesta también ha servido para conmemorar el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas Ciutat de València.

Bajo el lema 'La música que te lleva por la ciudad', esta propuesta convierte tres líneas de EMT en pequeños escenarios móviles para acercar la música a los usuarios del transporte público y visibilizar la cultura musical en la vida cotidiana de València.

La acción, en colaboración con la Coordinadora de Societats Musicals de València (Cosomuval), se ha desarrollado en las líneas 6, 10 y 70, con la participación de tres agrupaciones musicales vinculadas a la tradición bandística valenciana: la Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral, la Societat Musical de Benifaraig y la Unió Musical L'Horta de Sant Marcel·lí.

Esta iniciativa se integra en la programación previa del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, que en 2026 celebra una edición significativa dentro de su trayectoria histórica con el 140 aniversario. La colaboración entre EMT València y València Music City permite unir movilidad sostenible y cultura local en una misma acción.