Músicos de Castellón, València y Alicante hacen sonar la Germanor Band en un encuentro en la Estació del Nord

Concierto - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 músicos de Castellón, València y Alicante se han reunido en un gran encuentro de bandas de música de la Comunitat Valenciana en la Estación del Nort de València. "La música valenciana ha demostrado su capacidad para unir personas, sentimientos y, sobre todo, 'germanor'".

El encuentro, presentado por Boro Peidró y organizado por Amstel y coincidiendo con el inicio del verano y los Conciertos de Viveros, que arrancarán el próximo 2 de julio y de los que la marca es patrocinador oficial, ha reunido a diez bandas de todo el territorio, según ha informado la organización en un comunicado.

Con esta iniciativa, la marca ha rendido homenaje a una de las tradiciones culturales "más arraigadas y representativas de la Comunitat Valenciana, como son las sociedades musicales". La Marketing Manager Amstel, Ainoa de Olazábal, ha destacado que la Comunitat Valenciana "tiene muchas cosas que la hacen única, pero pocas tan especiales como sus bandas de música".

"Reunir a cerca de 300 músicos de Castellón, València y Alicante es la mejor demostración de que Amstel y la música son capaces de unir a todo un territorio poniendo en valor la germanor", ha concluido.

Por parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), su vicepresidente artístico, Domingo Carles, ha señalado que este concierto "tiene un enorme valor simbólico". "Es la representación de lo que somos como movimiento, un pueblo unido por la música, por la tradición y por unos valores compartidos. Ver a centenares de músicos de distintas sociedades tocar al unísono proyecta una imagen muy poderosa de cohesión, germanor y pertenencia", ha apuntillado.

Además, Carles ha añadido que este encuentro es "la demostración de que las distancias territoriales, generacionales o personales desaparecen cuando compartimos un mismo lenguaje como es la música. Actos como este nos recuerdan que las sociedades musicales son uno de los mayores símbolos de identidad y cohesión social de la Comunitat Valenciana".

HOMENAJE MUSICAL

Uno de los momentos que ha destacado como "más especial" de la tarde ha llegado con la interpretación de composiciones vinculadas a las principales celebraciones de cada territorio. Desde las Fogueres de Alicante hasta las Fallas de València, pasando por las fiestas de la Magdalena, el repertorio ha servido para simbolizar la "unión" de las tres provincias

La formación estuvo integrada por la Sociedad Musical La Paz de San Juan de Alicante, la Asociación Cultural Amigos de la Música y la Danza de Orihuela, la Unión Musical Amor al Arte de Benlloch, la Unión Musical de Alfondeguilla, la Societat Musical Canet d'en Berenguer, la Unió Musical d'Aldaia, el Centro Instructivo Musical de Mislata, la Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva, La Unió Artística Musical d'Almàssera y la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao de València.

UN CONCIERTO "EMBLEMÁTICO"

Bajo la dirección de Sergio Díaz, director de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV, la Germanor Band ha interpretado un repertorio "muy tradicional" y "arraigado" en la Comunitat, con piezas "emblemáticas" como Amparito Roca, Xàbia, Paquito el Chocolatero, Les Fogueres de Sant Joan, El Fallero, Rotllo i Canya y Chimo, "auténticas bandas sonoras de la memoria colectiva de generaciones de valencianos".

Como colofón, los cerca de 300 músicos han tocado, al unísono, la Canción de la Germanor, creada por Amstel e interpretada por el cantante valenciano Zzoilo, para poner el broche final a una jornada que se ha convertido en "uno de los grandes momentos previos al arranque de los Conciertos de Viveros".

LA 'GERMANOR' DE LA MÚSICA

Las bandas de música forman parte de la identidad cultural valenciana y desempeñan un papel esencial en la vida social y festiva de los municipios, especialmente durante el verano. Más allá del aspecto musical, estas asociaciones representan una manera de vivir basada en la convivencia, la participación colectiva y el sentimiento de pertenencia.

Precisamente, esa capacidad de unir personas es la que Amstel ha puesto en valor con este gran encuentro musical, en el que cientos de músicos de diferentes municipios y provincias han tocado juntos "convirtiendo la música en un lenguaje común capaz de conectar territorios y emociones".

La relación de Amstel con la sociedad valenciana viene marcada por la fabricación, en la planta de Heineken España situada en Quart de Poblet, de su cerveza desde 1975. Bajo el sello de 'Hecha en València', Amstel ha reforzado durante los últimos años su conexión con lo valenciano a través de iniciativas ligadas a la cultura popular, la música, las Fallas y la gastronomía, de manera que ha puesto en valor el sentimiento de germanor.