La Mutant de València programa los próximos días 20 y 21 de noviembre un encuentro performativo de la coreógrafa y bailarina Lucía Jaén que desdibuja los límites del cuerpo y lo normativo. - RAUL SANCHEZ

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mutant de València programa los próximos días 20 y 21 de noviembre un encuentro performativo de la coreógrafa y bailarina Lucía Jaén que desdibuja los límites del cuerpo y lo normativo. Con esta propuesta, la bailarina y coreógrafa propone una experiencia sensorial y queer en 'Sueño comunal'.

Hace tiempo que la artista se pregunta en su iniciativa artística 'projecte normal' qué es lo normativo y cómo nos está friccionando. Su investigación llega los próximos 20 y 21 de noviembre a la sala municipal.

La creadora propone una experiencia sensorial que desdibuja los límites del cuerpo para explorar otras formas de contacto, expansión y relación con la materia. Para ello se sirve de pieles de silicona diseñadas por Bea Higón. Esta danza de fluidos, pliegues y texturas es una celebración del erotismo lésbico y de las posibilidades insurgentes del deseo.

Lucía Jaén fue seleccionada en la última edición del proyecto Turbines, un programa de acompañamiento artístico impulsado por La Mutant, el festival Dansa València y el centro de recursos y mediación para la danza Espai LaGranja.

Como señaló entonces la directora del centro municipal de artes vivas, Tatiana Clavel, la elección de Lucía Jaén respondió "a la solidez metodológica de su investigación". Los responsables de las tres entidades implicadas en el proyecto Turbines percibieron "una clara proyección artística y una vinculación intrínseca con marcos teóricos sociológicos contemporáneos". Esta intersección disciplinar es, bajo su parecer, "clave para el desarrollo de una personalidad artística diferenciada".

La coreógrafa participó en abril de este año en el espacio de experimentación de La Mutant, Zona Grisa, con 'Casi normales', donde planteaba al público si la norma es un lugar donde encajar, si nos ampara e indica lo que está bien y lo que está mal. una exploración coreográfica que se pregunta cómo sostener la incomodidad colectiva para llegar a las capas profundas de los cuerpos atravesados por los procesos de normalización.

Tras indagar en las cicatrices que dejan los procesos de normalización en la memoria de la piel, Jaén se plantea qué sucedería si cambiásemos ese patrón de repetición en vez de la forma en sí y a partir de ahí generásemos "formas elásticas, grasosas, maleables, blanditas, viscosas".

MIRADA FEMINISTA Y QUEER

Lucía Jaén trabaja la investigación en danza y las prácticas performativas con mirada feminista y "queer". Vinculada a La Mutant, Espai LaGranja y La Poderosa (España), y con Birca, Godsbanen y Badteatret (Dinamarca), ha trabajado con Taller Placer, Claudia Pagès, Otobong Nkanga, Quim Bigas o Sandra Gómez. En 2020 se graduó del máster Dance and Participation en DDSKS.

Su proyecto nace como una invitación a abrir la perspectiva y escuchar los discursos y prácticas cuir-feministas, concibiendo la danza como un activador de pensamiento capaz de hacernos "reflexionar con el conflicto que generan las contrariedades de vivir en un mundo dañado", señala Jaén, cuyo trabajo se centra en la investigación coreográfica desde una fuerte implicación sociológica y en una práctica performativa sin formalismos.