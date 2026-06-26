El MuVIM celebra su 25 aniversario con un concierto del Cor de la Generalitat Valenciana

Dolores Sendra dirigiendo, de joven, una banda de music - REMITIDA DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València conmemorará el próximo 2 de julio el 25 aniversario del Museu d'Art de la Diputació (MuVIM), con un concierto extraordinario a cargo del Cor de la Generalitat Valenciana. Así, bajo el título 'Versos para tiempos modernos', el recital se celebrará a las 19.00 horas y ofrecerá al público un recorrido por algunas de las páginas más destacadas de la creación coral valenciana de los siglos XX y XXI.

El concierto incluye obras de compositores valencianos como Manuel Palau, Jesús Debón, Josep Ramon Gil-Tàrrega, Matilde Salvador, Álvaro Pérez Sánchez y Dolores Sendra, inspiradas en textos de grandes autores de la literatura valenciana, entre ellos Ausiàs March, Teodor Llorente, Jacinto Heredia y Miquel Peris, junto a otros nombres universales como Juan Ramón Jiménez y Rabindranath Tagore, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El repertorio combina piezas de figuras consagradas del pasado siglo, como Manuel Palau o Matilde Salvador, con compositores contemporáneos que continúan enriqueciendo el patrimonio musical valenciano.

Asimismo, el programa recupera y reivindica la figura de la compositora Dolores Sendra, cuya obra forma parte de este homenaje a la riqueza cultural valenciana. Así, a través de estas composiciones, el Cor de la Generalitat Valenciana propone una mirada contemporánea sobre versos atemporales, de manera que ofrecerá un diálogo entre tradición y modernidad.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo y podrán recogerse el mismo día del concierto, a partir de las 18.00 horas, en el punto de información situado en el vestíbulo del museo.

ACTIVIDADES

Asimismo, el Museu de Prehistòria y L'ETNO ofrecen este fin de semana visitas guiadas y talleres familiares. Por un lado, este domingo 28 de junio a las 12.00 horas, el Museu de Prehistòria organiza el taller 'Despierta tus sentidos en el museo: cultura ibérica', en el que los participantes podrán aprender a partir de los objetos que se encuentran en las salas del centro cultural. Las entradas para realizar la actividad se pueden recoger en el punto de información el mismo domingo a partir de las 10.00 horas.

El museo organiza también este domingo a las 11.00 horas sus 'visitas a la carta' a la exposición permanente 'Cultura ibérica'. Los participantes escogerán cuatro piezas de la cultura ibérica y con ellas descubrirán algunas curiosidades de las colecciones del museo.

A la misma hora, el museo ofrece también visitas a su exposición temporal 'Arqueología canaria en Egipto. Fotografías de José Miguel Barrios Mufrege en la tumba tebana 209, Luxor'.

Por su parte, L'ETNO ofrece este sábado día 27 a las 12.00 y a las 12.45 horas visitas guiadas a su propuesta 'Catálogo de vallas'. Además, este domingo también ofrece visitas guiadas a 'L'Or roig', una exposición temporal sobre la historia de la producción del azafrán. Los horarios previstos son a las 11.30 y a las 12.15 horas.

Y también para este domingo, L'ETNO ha organizado visitas a la muestra 'La mar èpica: els almadravers de Benidorm a les fotografies de Jesús Navarro' a las 12.45 y a las 13.30 horas. Las entradas para realizar todas estas visitas se pueden recoger en el vestíbulo del museo cada domingo media hora antes del inicio de la actividad. Asimismo, el Centre Cultural La Beneficència acoge este domingo a las 11.00 horas el cuentacuentos 'Pio Pio qué lío', de Débora Esteve.