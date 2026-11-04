El MuVIM 'milita' en la revolución del diseño de los años 80 con una exposición del "transgresor" grupo Memphis

Imagen de la muestra - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Parpalló del través del MuVIM-Museu d'Art de la Diputació exhibe la muestra 'Memphis Milano (1981-1986)', una retrospectiva dedicada a uno de los movimientos "más influyentes y transgresores de la historia del diseño contemporáneo".

Hasta el próximo 28 de febrero, la exposición reúne una selección de piezas que reflejan "la revolución estética impulsada en Italia a principios de los años ochenta y que transformó la manera de entender el mobiliario, los objetos cotidianos y los espacios interiores".

La exhibición, comisariada por el interiorista y diseñador valenciano Julio Guixeres, con la colaboración de Josep Lozano y Amador Griñó, ofrece una "interpretación contemporánea del universo creativo de Memphis".

En palabras del diputado del área de Cultura, Paco Teruel, la exposición "abre una ventana a uno de los movimientos artísticos e intelectuales más transformadores de la segunda mitad del siglo XX".

Fundado en Milán en 1981 por el arquitecto y diseñador Ettore Sottsass, el grupo Memphis desafió los principios del funcionalismo que habían dominado el diseño durante buena parte del siglo XX. Frente a la sobriedad y la máxima de que la forma debía seguir a la función, sus integrantes reivindicaron el color, la geometría, la ironía y la libertad creativa, dando lugar a muebles y objetos que rompían las convenciones estéticas y desdibujaban las fronteras entre el arte y el diseño industrial.

Memphis proclamó, con una calculada mezcla de ironía, provocación y humor, que la forma también podía responder al deseo, la emoción, el azar o el juego, rompiendo con el consenso de sobriedad existente hasta aquel momento.

La exposición propone un recorrido por el universo creativo de Memphis a través de obras de sus fundadores y de otros diseñadores y arquitectos que se incorporaron posteriormente al movimiento. Junto a Ettore Sottsass, la muestra permite acercarse al trabajo de creadores como Michele De Lucchi, Nathalie Du Pasquier, Martine Bedin, Aldo Cibic, Matteo Thun o George J. Sowden, así como de figuras internacionales de la talla de Andrea Branzi, Shiro Kuramata, Peter Shire, Michael Graves o Hans Hollein.

Uno de los elementos "más destacados" de la muestra es la propuesta expositiva concebida por Julio Guixeres, que va más allá de la exhibición convencional de las piezas. Su intervención comienza en la propia entrada del MuVIM, con una instalación de grandes estructuras geométricas y colores intensos que anticipa el universo creativo de Memphis.

La propuesta continúa en la Sala Parpalló, transformada en una experiencia "visual y sensorial" en la que el color, la iluminación y la disposición del mobiliario permiten al visitante descubrir las piezas desde diferentes perspectivas y comprender las ideas que dieron forma al movimiento.

EL VALENCIANO XAVIER MARISCAL

Llama la atención también la presencia de una obra del valenciano Xavier Mariscal, que refleja la influencia que aquella revolución estética ejerció sobre una generación de diseñadores españoles: su particular combinación de humor, cultura popular y libertad formal comparte buena parte del espíritu inconformista que caracterizó a Memphis.

El itinerario incorpora también referencias a la proyección internacional del movimiento, como las imágenes del apartamento de Karl Lagerfeld en Montecarlo, decorado con creaciones Memphis, y aborda la relación entre el diseño industrial y la artesanía, otro de los aspectos fundamentales de la filosofía del grupo.

En definitiva, la exposición invita a descubrir cómo unos objetos concebidos hace más de cuatro décadas siguen influyendo en el interiorismo, el mobiliario y la cultura visual contemporánea, y cómo el diseño puede trascender su utilidad para convertirse en una forma de expresión artística.