El MuVIM ofrece este domingo 8 de febrero un concierto extraordinario en homenaje a Matilde Salvador

El MuVIM ofrece un concierto extraordinario en homenaje a Matilde Salvador

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) ofrecerá este domingo un concierto extraordinario que rendirá tributo a Matilde Salvador bajo la dirección de Marian Rosa Montagut, fundadora de la ensemble Harmonia del Parnàs.

Con 'A contracorrent', nueva propuesta musical, el museo de la Diputació de València rompe con la estructura clásica del formato de concierto para ofrecer una cata no solo de la música, sino también de la figura de la compositora valenciana.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado que la Diputació de València considera "fundamental apoyar propuestas que acerquen la cultura a la ciudadanía, que pongan en valor nuestro patrimonio musical y artístico, y que fomenten la reflexión sobre figuras que transformaron la historia del arte en nuestra tierra". "Matilde Salvador sigue siendo, hoy más que nunca, un ejemplo de talento, valentía y libertad creativa", ha agregado.

La experiencia, vinculada a la exposición temporal 'Matilde Salvador. Extraordinària i a contracorrent' que se expone actualmente en el museo, será conducida por el pianista y exdirector del Institut Valencià de Musicologia, José Doménech Part, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Al concierto, que comenzará a las 12.00 horas, asistirán la propia hija de la compositora, Matilde Ascecio Salvador, y su nieto, Gabriel Evangelista. Las entradas son gratuitas, limitadas al aforo de la sala. Se repartirán a partir de las 11.00 horas en el Punto de Información situado en el vestíbulo del museo.

PROGRAMA

El programa incluirá obras para piano de Matilde Salvador como la Sonatina en La Mayor, danzas de El Segoviano esquivo o la Marxa del rei barbut, así como la Albada i dansa de quien fuera su maestro --y posteriormente compañero sentimental--, el compositor valenciano Vicent Asencio.

Además, también se podrá disfrutar de su repertorio más cultivado, "como son sus bellas y variadas piezas para voz y piano", con una selección que incluye La Cucafera, El moro Mussa, El hogar, Tres morillas o Una enredadera, entre otras. Doménech Part será el encargado de conducir estas piezas musicadas y de contextualizar las obras, interactuando y dialogando con los músicos.