Nace la Fundación Casa Museo Pinazo para preservar, difundir y poner en valor el legado del pintor afincado en Godella

Los bisnietos del pintor Ignacio Pinazo Camarlench y nietos del escultor Ignacio Pinazo Martínez, los hermanos José Ignacio y José Eugenio Casar Pinazo, en la Casa Museo de los artistas durante la presentación de la fundación que han impulsado. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Descendientes del pintor Ignacio Pinazo Camarlench (València, 1849-Godella, 1916) han impulsado la Fundación Casa Museo Pinazo con el fin de preservar, difundir y poner en valor el legado de este pintor y del espacio en el que vivió, creó gran parte de su obra y falleció. Su objetivo es proteger todo eso con vistas al futuro, seguir promoviendo el conocimiento de este artista y de sus hijos, el pintor José Pinazo Martínez y el escultor Ignacio Pinazo Martínez, y mantener vivo el interés por esta saga.

Los bisnietos de Ignacio Pinazo Camarlench y nietos de Ignacio Pinazo Martínez, los hermanos José Ignacio y José Eugenio Casar Pinazo, han dado a conocer este martes la nueva entidad y sus fines durante un encuentro con medios de comunicación desarrollado en la Casa Museo Pinazo, el lugar en el que vivieron y trabajaron estos artistas.

Este inmueble, asociado a las Casas Históricas y Singulares de España, está situado en la localidad valenciana de Godella, alberga numerosos fondos del pintor y del escultor y sigue en manos de su familia. Sus miembros han sido los encargados desde hace más de un siglo de mantener, cuidar y organizar todo ese legado artístico, uno de los "más singulares y auténticos de la Comunitat Valenciana" y compuesto por pinturas, dibujos y bocetos, esculturas, cartas, fotografías, muebles y objetos personales.

En estos momentos en la casa se pueden ver, tanto en la zona de la residencia, como en el jardín y en el estudio de trabajo, pinturas y cuadrado de Ignacio Pinazo Camarlench y esculturas de su hijo menor, Ignacio Pinazo Martínez, dado que la colección de obras del hijo mayor, José Pinazo Martínez, está actualmente "en el 90 por ciento" en la exposición sobre esta saga que hay ahora el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Así lo ha indicado el presidente de la fundación y director de la Casa Museo Pinazo, José Ignacio Casar Pinazo. La nueva entidad se presentará públicamente el próximo viernes por la tarde en un acto que tendrá lugar en el IVAM, un espacio al que le ha agradecido el apoyo y el interés mostrado siempre hacia los Pinazo.

Los hermanos Casar Pinazo son patronos natos de la fundación junto a las también integrantes de la familia Asun Tena, restauradora de la Casa Museo desde 1981, y Gabriela Castro, vinculada al diseño y la ejecución de proyectos de interiorismo.

Como patronos electivos están los seis hijos de estos cuatro, como tataranietos de Ignacio Camarlench y biznietos de Ignacio Pinazo Martínez; el ingeniero Vicent Esteban, vinculado por su amistad a la familia; el abogado Carlos González, coordinador general de la conmemoración del centenario Ignacio Pinazo en 2016, y Francisco Javier Pérez Rojas, doctor en Historia del Arte, Catedrático de la Universitat de València, director de la Cátedra Pinazo y comisario científico del citado centenario. Como colaboradores figuran el IVAM y la Real Asociación de la Virgen de Los Llanos.

José Ignacio Casar ha explicado que detrás de la decisión de crear la fundación hay "un hecho biológico" en primer lugar, "el cambio generacional que está a punto de producirse" en la familia, al pasar de la cuarta a la quinta generación".

"Hasta ahora esta es una colección familiar de la que somos titulares mi hermano y yo por herencia", pero ahora "se va a producir un cambio generacional con nuevos Pinazo", ha señalado, a la vez que ha apuntado --como también ha indicado José Eugenio-- que se busca que tanto la casa como todo ese legado sigaconservándose y protegiéndose bajo una misma premisa y con la idea de seguir difundiéndolo.

"UNA CARTA DE PRESENTACIÓN"

Asimismo, el presidente ha resaltado que han llegado a la conclusión de que "todo esto tiene que trascender el ámbito familiar" y ha aseverado que la fundación, además de "ser un instrumento jurídico" que puede ser beneficioso para el citado fin es "una carta de presentación ante la sociedad, ante las instituciones" a través de la que se expresa que "hay voluntad de hacer que todos estos valores y este patrimonio sea conocido, disfrutado y valorado".

"Y ese es el sentido" de la nueva entidad, ha remarcado Casar Pinazo, que ha añadido que la sociedad puede así también contribuir "al esfuerzo de conservación, conocimiento y preservación" hecho hasta ahora por los descendientes de la saga artística.

Igualmente, ha comentado que entre "los retos" de la fundación está sistematizar y digitalizar "toda la documentación" que hay en la Casa Museo, "papeles y papeles más o menos estructurados" sobre los que hay que seguir trabajando. Del mismo modo, ha indicado que entre esos "retos" está también conservar, junto a todo el legado, elementos como los yesos de las esculturas de Ignacio Pinazo Martínez en las condiciones adecuadas y "más exigentes" que requieren y del mismo modo la propia casa, en la que ha subrayado que se creó "la mayor parte de los cuadros" de Pinazo Camarlench.

Sobre los fondos que alberga el inmueble, ha comentado que además de cuadrados y las esculturas hay cartas, muchas enviadas por José Pinazo Martínez a su familia cuando dejó Godella y se afincó en Madrid; y muchos escritos de Pinazo Camarlench. "Además de pintar, escribía muchísimo. Y tenemos reflexiones de todo tipo, no ordenadas ni sistematizadas, sobre la pintura, la vida, las relaciones sociales, la política y cualquier aspecto de la realidad de su momento", ha detallado su bisnieto.

"EN EL PUNTO INICIAL"

También ha resaltado que "esas reflexiones se están vinculando con su pintura" en todo momento, por lo que ha expuesto que "todo eso hay que entenderlo junto con sus cuadros" y ha remarcado que esto "aporta valores que todavía estén en el punto inicial de su investigación, de su contextualización".

Así, ha advertido de su "importancia" desde "el punto de vista social y de la historia del arte". A esos fondos, ha añadido, se une "una colección de fotografías muy importante, del orden de unas 2.000 piezas" que Pinazo Camarlench adquirió durante su estancia en Italia.

"Hasta ahora todo esto se ha sostenido con una economía familiar", ha señalado el presidente de la fundación, que ha confiado en poder recabar apoyos a la tarea desarrollada por la saga, también en el plano económico.

"PARA QUE LAS INSTITUCIONES SE ACERQUEN"

Casar Pinazo ha concretado que en la entidad no estarán de momento representadas las instituciones. "De momento e constituye desde el ámbito familiar. Queremos contar esto para que las instituciones se acerquen, no incorporarlas sino establecer marcos de colaboración que nos permitan avanzar", ha expuesto. También ha mostrado su voluntad de promover las visitas a la Casa Museo.