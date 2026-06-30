Nace OnRoute, nuevo operador logístico nacional fruto de la integración de Talaexprés, Futrans, Transnugón y Carosán

Fachada de On Route - ON ROUTE

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Talaexprés, Logística Carosán, Futrans (Toledo, Castilla-La Mancha) y la valenciana Transnugón se han integrado para dar lugar al nuevo operador logístico nacional OnRoute, con una facturación agrupada de 75 millones de euros.

Detrás de esta operación está el fondo de inversión Vecta (antes Sherpa Capital) que ha ido adquiriendo dichas firmas desde febrero de 2024 hasta la creación de una única marca bajo la que operará en todo el territorio nacional, OnRoute.

Con estas cuatro compañías, OnRoute se convierte en "uno de los principales operadores logísticos nacionales y referencia para sectores industriales, retail, farma y gran consumo", ha destacado la empresa en un comunicado.

OnRoute cuenta con una flota de camiones de más de 500 cabezas tractoras, una superficie de 140.000 metros cuadrados de almacenaje y cerca de 800 empleados.

La facturación agrupada de este agente logístico es de 75 millones de euros en 2025 y espera incrementar un 35% sus ventas en 2026 gracias, precisamente, tanto a las nuevas adquisiciones, como al desarrollo de su plan de negocio.

OnRoute dispone de bases de operaciones logísticas en la Comunitat Valenciana, Castilla la Mancha, Extremadura y Portugal, lo que permite cubrir toda el territorio nacional y una gran variedad de sectores que van desde el ámbito industrial, hasta la alimentación seca o en frío.

OBJETIVOS

Para el director de desarrollo de negocio, German Monedero, los objetivos de esta integración son "convertirse en un agente logístico global de la Cadena de Suministro (combinando funcionalidades de almacén y cargas completas), pero con acción local, ser líderes en sectores como el industrial, automoción, alimentación, o farmacéutico y dermocosmético".

"Para ello estamos trabajando en la alineación de todas las empresas bajo un mismo modelo operativo y estratégico común, así como en la integración de todas las firmas y de sus equipos. Además aspiramos a que el mercado nos reconozca con la marca OnRoute, coherente con nuestros objetivos: acompañar a los clientes en su ruta logística, y nos gustaría llegar a que sea reconocida en el mercado industrial como la marca de un operador logístico de referencia", ha añadido.

OnRoute pretende avanzar hacia un modelo B2B directo, con el incremento de los clientes relacionados con fabricación e industriales. También espera el incremento de la ocupación rentable de los almacenes y evolucionar hacia un modelo 3PL (por sus siglas en inglés Third-Party Logistics, externalización de las operaciones logísticas de una empresa a un proveedor especializado), para clientes almacén "y convertirnos en un proveedor logístico preferente", ha remarcado Monedero.

Para Germán Monedero un reto importante para alcanzar los objetivos es mejorar la rentabilidad por cada camión y optimizar la eficiencia operativa y, sobre todo, "incrementar la digitalización y automatización de determinados procesos para favorecer la competitividad".

El lanzamiento definitivo de la marca OnRoute responde a la situación actual de adquisiciones y de creación de grandes líderes logísticos con capacidad para operar en todo el territorio y en diversos sectores.