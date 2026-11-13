Nacho Duato presenta sus memorias y avisa: "Está volviendo otra vez que quieran meternos en el armario a todos"

El coreógrafo y bailarín Nacho Duato presenta junto a la escritora Lupe Bohorques su libro de memorias 'Habla como un hombre' - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo y bailarín Nacho Duato ha presentado en València 'Habla como un hombre', un libro de memorias en el que repasa su carrera artística y sus vivencias personales, desde su infancia y sus primeras audiciones, hasta sus éxitos internacionales y su dirección de la Compañía Nacional de Danza, sin dejar de lado momentos duros como la homofobia que ha vivido y el abuso que sufrió a los 17 años.

Con motivo de la presentación del libro, que edita Pepitas de Calabaza y ya está a la venta, el artista ha conversado este viernes en València con los medios de comunicación sobre su vida y su visión de la actualidad, en un momento en el que a su juicio "está volviendo otra vez que quieran meternos en el armario a todos", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Duato ha explicado que el proceso para armar este libro, junto a su amiga desde la infancia y escritora Lupe Bohorques, ha sido "muy espontáneo". "Simplemente empezamos a hablar" y "no vamos cronológicamente contando mi vida, sino que tocamos temas, de pronto empieza por San Petersburgo, acabo lo mejor con mis principios en València, una conversación como las que teníamos en las terrazas del barrio del Carmen". "Esto me ha permitido poner un poco mi vida en orden", ha destacado.

Respecto al título del libro, que hace alusión a una frase que le decía su padre y alude directamente a los mandatos sobre la masculinidad, ha señalado que todavía hay este tipo de cultura contra la 'pluma' pero "en esa época era más complicado". "Te decían 'habla como un hombre' por no decir 'no seas maricón'", ha relatado.

"Soy bailarín y yo era el único chico de la clase. No había tiendas para comprar zapatillas de chico o un suspensor para debajo de las mallas, te lo tenías que hacer tú", ha recordado.

Duato ha explicado que él mismo "notaba que molestaba que fuese muy sensible". "Más o menos yo colaba, pero si llego yo a ser trans o algo, me cuelgan. Era algo propio de la época en que vivía, yo no culpo a mis padres ni a mi familia ni nada. De hecho, me han querido mucho y me han tratado bien", ha puntualizado.

"TE TENÍAS QUE CALLAR" ANTE EL ABUSO

El bailarín se ha referido al abuso por parte de un conocido hombre que relata en el libro. "Cuando en Madrid abusaron de mí, me pegaron y tal... hay gente que dice ¿por qué no fuiste a denunciar a la policía? ¿Tú qué crees que en el año 70 y que eran siete, te vas a la policía un chico de 18 años y decir que 'un actor quería follar conmigo y me ha pegado'? Te metían en el calabozo directamente. Se reían de ti, te pegaban una patada. No se podía decir en ese momento, te tenías que callar. No se lo dije a nadie porque me parecía encima que era culpa mía", ha lamentado.

A su juicio, "ahora está volviendo otra vez que quieran meternos en el armario a todos", después de haber conseguido que, por ejemplo, en el mundo de la danza sea "ahora distinto". "Es una maravilla porque los bailarines vienen con sus padres o con su novio a los 17-18 años", ha destacado.

No obstante, ha lamentado que "todavía hoy en frente de un gay" se hagan bromas sobre si a los bailarines "les aprietan las mallas. "A un músico no se le dice 'oye, ¿te duele el culo cuando tocas el piano?'", ha ironizado.

En su libro, se relatan otros momentos difíciles en los inicios de su carrera. "Lo que me pasa a mí le pasa a toda la gente", ha subrayado. "La diferencia es que yo hablo y hay gente que no habla. Yo hablo de Ayuso y me meto con quien me da la gana. ¿Has visto a algún actor que se meta tan claramente? Porque Javier Bardem dice hay un genocidio en Gaza como si fuera una gran noticia, ya lo sabemos, pero ahora métete con los sionistas que tenemos en la Puerta del Sol. Yo creo que Willy Toledo y yo somos los únicos", ha comentado.

"NO ME APETECE VOTAR"

Respecto al inicio de la campaña electoral y cuáles son sus reflexiones ante el proceso, ha deslizado: "La verdad es que no me apetece votar, porque mira que la izquierda cómo está. Mira Podemos. A mí (la candidata de Podemos) Montero se me ha caído a los pies y (el portavoz de ERC) Rufián también. Yo ya he dicho, voy a votar a Bildu porque me encanta (el cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia) Oscar Matute", ha comentado, antes de opinar que "habla fenomenal" y de admitir que le "gusta provocar".

Además, ha ironizado entre risas: "Por un lado me apetece que gane la derecha porque va a ser divertidísima la cosa. Yo no creo que tarde más de un año en que volvamos a estar en la calle diariamente".

En su autobiografía, el bailarín explica cómo ha rechazado proyectos "muy opulentos", por ejemplo para trabajar con Disney en una película de Peter Pan. "No me arrepiento en absoluto", ha asegurado, antes de decir que él "siempre he tratado de buscar la verdad y la belleza a través de la verdad".

"HOY EN DÍA APLAUDEN POR CUALQUIER COSA"

Asimismo, el coreógrafo ha sostenido que "el artista tiene que tener un buen público para que tú te superes, es un diálogo". Sin embargo, ha admitido que "haría ballets aunque no los vea nadie". "Pero cuando los hago para que los vea alguien quiero un público exigente. Hoy en día aplauden por cualquier cosa".

Respecto a si se pueden encontrar pistas en su obra escénica sobre las emociones y vivencias que se recogen en el libro, Duato ha señalado que cuando trabaja con una historia él no es partidario de cambiar el libreto. "Me horrorizan esas óperas que ponen a Don Giovanni en un McDonald's", ha indicado. No obstante, "cuando haces algo abstracto eres más libre y yo me guío por la música y el público tiene que sacar sus conclusiones", ha comentado.

Preguntado por cómo se siente al ver el estado en el que se encuentra el Conservatorio Superior de Danza de València que lleva su nombre, ha lamentado: "Me siento fatal porque ahí refleja lo que les importa". "En Rusia es todo lo contrario, cuando ven talento te dan todo lo que quieras", expone.

Duato cree que en España "la cultura no nos interesa para nada". "En el Teatro Real pone TR que es Teatro de Ricos", ha ironizado, antes de pedir espacios culturales "más democráticos" y que vuelva a emitirse ópera y ballet en la televisión.