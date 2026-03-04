Narbona ensalza la "actitud valiente y coherente" de Sánchez "frente a los desmanes a nivel internacional"

Archivo - El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que se siente "especialmente orgullosa" de la "actitud valiente y coherente" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "frente a los desmanes" que se están produciendo "a nivel internacional".

Así lo ha expresado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha ofrecido una rueda de prensa sobre vivienda junto al secretario general de los socialistas en esta provincia y alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

Al ser preguntada por una valoración de la declaración institucional que ha ofrecido Sánchez desde La Moncloa, en la que ha resaltado que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es de "no a la guerra" y ha dicho que no teme "represalias" por mantener esta postura, la presidenta del PSOE ha afirmado que el jefe del Ejecutivo central "ha transmitido algo que sin ninguna duda comparte la mayoría de la población en España".

En este sentido, Narbona ha resaltado que Sánchez ha defendido ese "no a la guerra por las consecuencias funestas" que "ya" se han "visto" en "ocasiones similares". "Recordemos la guerra de Irak, pero también la actuación en Afganistán, en Libia...", ha apostillado.

"Lamentablemente, la violencia que ha ejercido el gobierno de Irán sobre sus ciudadanos no se cura, entre comillas, con otra violencia provocada por los gobiernos de Estados Unidos y de Netanyahu y yo creo que la posición valiente del presidente Sánchez está teniendo un apoyo ya de otros países, está teniendo el apoyo de la Comisión Europea frente a la amenaza de Donald Trump", ha agregado.

Y ha sentenciado: "Donald Trump pretende que el caso de España sea el caso contra el que ataca, pero nosotros formamos parte de la Unión Europea y, por lo tanto, toda política comercial es una política para el conjunto de la Unión Europea y ya ha habido pronunciamientos en ese sentido de apoyo y de defensa del Gobierno de España por parte de las autoridades europeas".