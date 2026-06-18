La naturaleza "armónica" de Gustavo Torner se convierte en un "refugio para el silencio" en Fundación Bancaja

Una exposición póstuma de Gustavo Torner ofrece en verano un "refugio para el silencio" en Fundación Bancaja - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gustavo Torner, referente del arte contemporáneo y de la abstracción en España, protagoniza una exposición monográfica en la Fundación Bancaja de València que reúne más de 40 obras que creó durante 60 años. La muestra, que llega nueve meses después de la muerte del creador conquense a los cien años, ofrece al público este verano verdaderos "refugios para el silencio" con piezas en las que Torner intentó desentrañar las leyes de la naturaleza.

Bajo el título 'La armonía secreta del pensamiento', la exhibición no está planteada como una retrospectiva ni como una cronología de la obra de Torner, sino como un relato estético e interno de un pintor "curioso", "absolutamente autodidacta" y muy interesado por la naturaleza y el "caos del mundo" a partir de su formación como ingeniero forestal.

"Él nunca se dejó de hacer preguntas", ha destacado la comisaria de la exposición, Alicia Vallina, en la presentación junto al presidente de Fundación Bancaja, Rafael Alcón. La muestra, abierta desde este viernes hasta el 20 de septiembre, incluye 42 piezas datadas entre 1955 y 2004 que muestran todas las facetas artísticas de Torner: de la pintura a la escultura, la obra gráfica o el collage.

Texturas rugosas, maderas, metales pesados y otros elementos naturales componen las obras expuestas, en contraposición con superficies pulidas, frías y reflectantes, con la intención de crear tensión visual para que el espacio vacío y las sombras tengan el mismo peso que el objeto físico. Al mismo tiempo se aprecia cómo Torner, al aplicar principios arquitectónicos a sus creaciones, difuminó las fronteras entre la tridimensionalidad de la escultura y la bidimensionalidad de la pintura y viceversa.

La exposición recorre la evolución del artista, que empezó despuntando en la figuración para saltar pronto al terreno de la abstracción, hasta una producción más tardía caracterizada por una simplificación extrema. Una exhibición "arriesgada", en palabras de la comisaria, para reflejar la trayectoria de "un hombre tremendamente reflexivo, que entendía el arte como búsqueda de respuesta y plantearse preguntas".

La naturaleza es la gran protagonista y está representada mediante la relación entre la materia y el vacío, la geometría como orden místico, la poética del silencio y la transversalidad creativa, las cuatro secciones que estructuran 'La armonía secreta del pensamiento'. Se pretende que los visitantes puedan rellenar los silencios de la obra de Torner a partir de su propia experiencia intelectual y espiritual.

En estas piezas queda patente que el artista construía desde la observación atenta del mundo natural, sin querer reproducirlo, desvelando sus estructuras internas, sus ritmos y sus tensiones invisibles. Narran la trayectoria de un creador que "siguió trabajando hasta prácticamente fallecer" en septiembre del año pasado y, a lo largo de su siglo de vida, "en constante análisis y evolución", desde sus planteamientos más primitivos hasta las composiciones más conceptuales.

"Gustavo Torner rompe caminos y reglas, pero todas sus obras son armónicas. No son fáciles de entender, se complican para el espectador, porque él nunca se dejó de preguntar. Era un gran curioso", ha comentado la comisaria sobre un artista que formó parte del denominado Grupo de Cuenca en los años 50, protagonizó una retrospectiva en El Prado en 1991 y participó en las bienales de Sao Paulo (1961) y Venecia (1962).

"SORPRENDER AL ESPECTADOR"

Un creador "escasamente expuesto en València", como ha señalado el presidente de Fundación Bancaja, ya que desde 1989 no se le dedicaba una muestra en la capital del Túria. Alcón ha destacado que Torner fue "fundamental" para la renovación del arte español en la segunda mitad del siglo XX, además de compartir su frase de que "las obras deben sorprender al espectador para que saque sus propias conclusiones".

Las piezas expuestas proceden de colecciones institucionales y privadas (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Fundación Juan March, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), Museo Patio Herreriano de Valladolid, IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, Colección de Arte Banco Sabadell, Colección Azcona, Colección Ars Citerior-Museo de Belles Arts de Castelló, Galería Guillermo de Osma y R/e Collection), a las que se suma la propia Fundación Bancaja con la aportación de cuatro obras en papel que forman parte de la serie 'El Museo del Prado visto por 12 artistas'.

La exposición se completa con la proyección de un audiovisual, cedido por la UNED, que recoge entrevistas con Torner y aspectos relevantes sobre su figura, además de una línea del tiempo con su recorrido vital y profesional. Se ha editado un catálogo con la reproducción de las obras expuestas, junto a textos de la comisaria y de los expertos Alfonso de la Torre y Lorena Robredo.