La Nau desvela "las formas de habitar" con la retrospectiva "más amplia" sobre interiorismo valenciano

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugura la retrospectiva "más amplia" realizada hasta la fecha sobre el interiorismo valenciano desde las primeras décadas del siglo XX hasta los inicios del XXI. - UV

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugura la retrospectiva "más amplia" realizada hasta la fecha sobre el interiorismo valenciano desde las primeras décadas del siglo XX hasta los inicios del XXI.

Bajo el título 'Diseñar interiores: Acoger, asignar, distinguir y excluir. Los fondos del interiorismo en el Archivo Valenciano del Diseño', la exposición reúne dibujos, fotografías, planos, bocetos, proyectos y maquetas que permiten reconstruir la evolución de esta disciplina y descubrir cómo el diseño de los espacios ha influido en las formas de habitar, relacionarnos y establecer diferencias sociales. Se trata de la primera exposición de La Nau cuyos fondos proceden íntegramente del Arxiu Valencià del Disseny.

La muestra se ha presentado esta mañana en la Sala de Bigues con las intervenciones del vicerrector de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València, Albert Moncusí; los comisarios, Vicente Pla, de la Universitat de València, y Rosario Ibáñez, de la EASD València; y los responsables del Arxiu Valencià del Disseny, los profesores Jorge Sebastián, de la Universitat de València, y Óscar Martínez, de la EASD València. La inauguración oficial tendrá lugar hoy, miércoles 14 de octubre, a las 19.00 horas.

Los materiales expuestos representan alrededor del 20% de los fondos de interiorismo conservados en el Arxiu Valencià del Disseny. El conjunto reúne documentación procedente del legado del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana y del Grupo de Investigación y Gestión del Diseño de la Universitat Politècnica de València, así como donaciones de profesionales como Antonio Ramos, José Juan Belda, Lola Castelló y Vicent Martínez, Sandra Figuerola, Arturo Catalá y de las familias de Pepe Benlliure, José Martínez-Medina y Pedro Miralles. Todos estos materiales forman parte de los fondos del Arxiu, que custodia y conserva esta documentación.

El vicerrector ha destacado la satisfacción que supone "poder mostrar, a través de esta exposición, el potencial del Arxiu Valencià del Disseny, que ha sido posible gracias al legado de decenas de familias y artistas", y ha subrayado "el compromiso institucional de conservar todo este patrimonio, no solo para la Universitat de València, sino para el conjunto de la sociedad valenciana".

El recorrido incluye centenares de dibujos a lápiz, tinta y rotulador, acuarelas, planos técnicos, bocetos, fotografías, dosieres de prensa y maquetas. Los documentos permiten seguir los cambios estéticos y tecnológicos de la disciplina, estrechamente vinculados a la evolución de la industria del mueble valenciana. Cuatro secciones, en recorrido circular, para entender cómo habitábamos

El recorrido expositivo se estructura en cuatro ámbitos: el interiorismo de ocio y comercio, el naval, el institucional, y el doméstico, más íntimo y personal. Según explican los comisarios, "los cuatro ámbitos permiten entender cómo el interiorismo organiza los espacios y condiciona las formas de habitar, las relaciones sociales y las diferencias entre quienes los ocupan".

La selección muestra también cómo los interiores han contribuido a configurar "el imaginario cultural de cada época, su cultura visual y material".

El itinerario en la sala comienza con las maquetas de Pedro Miralles, arquitecto y diseñador valenciano fallecido en 1993, cuya trayectoria quedó truncada por el sida. Estas piezas, junto con otros materiales de José Martínez-Medina, permiten acercarse a los procesos de concepción y presentación de los proyectos de interiorismo. El ámbito dedicado al ocio y al comercio reúne proyectos de hoteles, cafeterías, restaurantes, bingos, discotecas y otros espacios de encuentro y socialización.

La selección incluye el local de Veles e Vents, de Arturo Catalá, y trabajos del arquitecto e interiorista Rafael Tamarit, que intervino en espacios de ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Londres. Entre los nombres representados figuran Rafael Tamarit, Ramiro de la Torre y Juan Belda. Los proyectos permiten observar cómo el diseño de interiores se adaptó a distintas formas de consumo, ocio y vida colectiva.

El interiorismo naval ofrece una perspectiva diferente sobre la relación entre el espacio y sus usuarios. Los proyectos de José Martínez-Medina muestran cómo el diseño de los barcos buscaba trasladar a sus interiores la comodidad y la familiaridad de los espacios terrestres, con dormitorios y salones que reproducían ambientes domésticos de las clases más pudientes.

Frente a esta concepción, los trabajos de Arturo Catalá reflejan un cambio de sensibilidad: el interiorismo comienza a asumir las características específicas de la navegación, en lugar de tratar de ocultarlas.

PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO

El ámbito institucional aborda el diseño de espacios vinculados al poder económico y político. Bancos, sucursales y edificios oficiales muestran la evolución de una disciplina que también ha servido para representar autoridad y prestigio. Entre los protagonistas figura Martínez Peris, vinculado al Grup Parpalló y a las corrientes artísticas de vanguardia.

La selección incluye asimismo proyectos para el Palau de Benicarló, sede de les Corts Valencianes, realizados en los años noventa por Lola Castelló y Vicent Martínez, de Punt Mobles, además de intervenciones de Martínez-Medina y otros profesionales en espacios institucionales como el Palau de la Generalitat y la Academia de Policía de Ávila.

La última sección se adentra en el ámbito doméstico y explora la evolución de la vivienda, desde las zonas de recepción y relación social hasta los espacios más privados, como los dormitorios. Los materiales de Mariano García y Martínez Peris permiten observar soluciones de etapas anteriores, mientras que los proyectos de Pepe Benlliure muestran la sensibilidad posmoderna.

La comparación entre propuestas de 1932 y proyectos del siglo XXI permite apreciar los cambios en los materiales, las formas de habitar y la concepción de la intimidad.

La exposición está organizada por el Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social de la Universitat de València, el Centre Cultural La Nau y el Arxiu Valencià del Disseny, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. La muestra podrá visitarse en la Sala de Bigues de La Nau hasta el 14 de febrero de 2027. Asimismo, habrá visitas comentadas gratuitas para profundizar en sus contenidos.