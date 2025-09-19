Navarrés homenajea su memoria colectiva con una exposición de vestidos de las Reinas de Fiestas a lo largo de los años

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de Navarrés (Valencia) acoge este fin de semana la muestra 'Reinas de Fiestas de Navarrés: Exposición 2025', una propuesta cultural con la que quiere homenajear su memoria colectiva y que convierte la tradición en "protagonista" con un viaje por la historia del municipio a través de la figura de las Reinas de Fiestas.

Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre, con entrada libre, vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de contemplar los trajes originales que han lucido las reinas desde las primeras ediciones de las fiestas patronales hasta la actualidad, según ha informado la organización de la iniciativa en un comunicado.

Cada pieza, cuidadosamente conservada, se expone junto a una ficha informativa con datos sobre el año, el diseño y los materiales empleados, así como anécdotas que permiten "revivir los recuerdos y emociones asociados a cada época". La muestra destaca por la "riqueza visual" de los vestidos y por el "trasfondo cultural" que encierra, subraya la organización.

A lo largo de los años, la elección de la Reina de Fiestas se ha convertido en uno de los "momentos más esperados" de las celebraciones y representa "el orgullo, la elegancia y el espíritu festivo del pueblo". En este sentido, la exposición busca "dar valor a un legado que forma parte de la identidad colectiva de Navarrés y que ha acompañado a generaciones enteras".

"RETO"

El proceso de organización ha supuesto un "gran reto y un ejemplo de colaboración comunitaria". Vecinos, familias y antiguas reinas se han implicado en la cesión de vestidos y recuerdos personales, lo que ha permitido reunir un "conjunto único" de piezas que, en muchos casos, se encontraban guardadas en armarios y baúles familiares.

La concejala de Cultura y Fiestas del municipio valenciano, Olga Jordán, ha subrayado la importancia de esta iniciativa cultural: "Me ha encantado la exposición. La forma en que ha sido presentada es impecable, y resulta fascinante observar cómo el diseño y las telas de los trajes reflejan el paso del tiempo".

La exposición busca también que las nuevas generaciones "sientan orgullo por estas tradiciones y comprendan el valor de conservarla".

Con este fin, la muestra "cumple un papel educativo y patrimonial, acercando a los más jóvenes a la historia viva del municipio y recordando a los mayores la emoción de sus propias fiestas".

Desde el Ayuntamiento se destaca que este tipo de iniciativas "no solo ayudan a rescatar la memoria festiva, sino que también sirven para proyectar Navarrés hacia el futuro como un municipio que apuesta por preservar y difundir su patrimonio cultural".