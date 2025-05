Navarro (CEV): "Esperamos que por parte de la Generalitat se reúnan ya con todas las asociaciones de víctimas"

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha valorado como "muy importante desde el punto de vista moral" la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque llegue "tarde". "También esperamos que, por parte de la Generalitat, se haga el mismo trato, se reúnan ya con todas las asociaciones de víctimas", ha añadido.

Salvador Navarro se ha manifestado de esta manera, a preguntas de los medios, tras la reunión del comité ejecutivo y de la junta directiva de la CEV, donde ha estado acompañado por la nuEva presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

Navarro he señalado, respecto a que Sánchez no se haya reunido con la patronal en esta visita a València, que no se había solicitado un encuentro y que el presidente del Gobierno ya se reunió con la CEV y las asociaciones empresariales.

El presidente de la CEV ha añadido que "desde el punto de vista empresarial, la única crítica que pueda haber, y la haría, es la poca sensibilidad que ha demostrado la ministra de Hacienda", María Jesús Montero, por no haber acudido a visitar la zona dana aún y por la "situación financiera" de la Comunitat Valenciana.

Navarro ha mostrado su apoyo a la Generalitat, "sea del color sea" y desde la "lealtad institucional", en cuestiones como la financiación autonómica, y ha pedido "por compromiso con los ciudadanos, con los pequeños y medianos empresarios", que Pedro Sánchez y Mazón "se sienten por el bien de los intereses de la comunidad, pero sobre todo de los ciudadanos". "Lealtad institucional significa negociar, sentarse y pactar", ha señalado Navarro.

El presidente de la CEV ha lamentado que en la Comunitat Valenciana haya "un campo de batalla político" y ha advertido que, "si seguimos en esta línea, lo que puede generarse es una mayor desafección en la política, y esto es muy malo para todos".

Sobre los recortes en el presupuesto autonómico a la patronal y los sindicatos, Salvador Navarro ha indicado que no le preocupan desde el punto de vista económico porque la mayoría de los ingresos de la CEV son privados. Ha indicado que "puede entender" la reducción presupuestaria desde el punto de vista económico, pero ha pedido a la Generalitat que dé "muchísimo valor al diálogo social".

Además, ha comentado de nuevo que le hubiese gustado que Mazón se hubiese reunido previamente con patronal y sindicatos antes del encuentro con proveedores de este jueves.

Sobre si la reducción de presupuesto afectará a la relación de la CEV con la Generalitat, ha asegurado que no. "Nuestra línea va a ser apoyar desde la vía alta institucional la financiacion autonómica, en cuestiones de agua, en cuestión de infraestructuras a nuestra Generalitat, pero también ser críticos por todas las partes, la Generalitat y el Gobierno central, en las decisiones que tengamos que tomar".

"No cambia nada, ninguna relación, ni ningunas relaciones personales. Aquí somos profesionales y estamos en el interés general, que es la Comunitat Valenciana", ha subrayado.