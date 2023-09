Navarro (CEV) exige la ampliación del aeropuerto de Alicante que paró el anterior Consell "por cuestiones ambientales"

ALICANTE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha reclamado este miércoles la segunda pista del aeropuerto Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, ya que el recinto "no solo ha recuperado las cifras que lo posicionaron como la quinta terminal de España en número de pasajeros" sino que, además, el número de usuarios ha aumentado y ha habido una recuperación "récord".

Así lo ha indicado en su intervención en el Foro Alicante del Diario Información, donde ha participado en el coloquio 'La Dama y el puesto 52', en el que ha reclamado también una financiación justa, el regreso del busto ibérico a la ciudad ilicitana, el Corredor Mediterráneo, la variante de Torrellano y el agua, que considera que son cuestiones "irrenunciables".

Según Navarro, la ampliación del aeropuerto, infraestructura que prevé superar los 15 millones de pasajeros al terminar el año, fue paralizada "por cuestiones medioambientales" por parte del gobierno autonómico en la anterior legislatura. A su juicio, la segunda pista del aeropuerto es "necesaria" cuando se alcanzan los números a los que llega el de Alicante.

En esta línea, ha señalado que se trata de un proyecto que "ya constaba en un plan director de AENA", pero no ha evolucionado. Ante esta situación, ha asegurado que decidieron "indagar" y mantuvieron una reunión con el ente gestor, en la que les comunicó que la ampliación fue rechazada por el anterior gobierno de la Generalitat Valenciana al recibir el apoyo favorable de la Conselleria de Infraestructuras pero negativo de la de Medio Ambiente, una decisión que Navarro ha calificado de "sorprendente".

Según el presidente de la CEV, en la reunión les informaron de que la entidad estatal había redactado la ampliación, que se envió a las dos consellerias. El dirigente de la patronal ha adelantado que AENA apuesta por esta ampliación porque "es un gestor y lo que quiere es facturar más". Por ello, sostiene que este plan director se "presentará" próximamente.

CORREDOR MEDITERRÁNEO

Pero no solamente se ha referido a esta infraestructura, sino que también ha reclamado la ejecución del Corredor Mediterráneo, en el que "no podemos sufrir más demoras"; reforzar los accesos terrestres a los puertos o mejorar las conexiones internacionales.

En su intervención, el presidente de la CEV ha criticado la falta de inversiones en la provincia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha hecho hincapié en que "si hubiese recibido lo que le corresponde, tendría un acumulado superior a los 3.800 millones de euros y esto es así porque hemos ido creciendo". Además, ha citado que en 2023 el Estado solo destinó a la provincia 160 millones de euros en inversiones, lo que equivale "a 85 euros por habitante".

En esta línea, Navarro ha lamentado que "siempre hay una excusa para justificar que seamos los más perjudicados: ni nos toman en cuenta ni estamos donde debemos estar" y ha exigido una "corrección de errores" hacia la provincia porque "la bola del déficit de inversiones" se va haciendo "cada vez más grande" cuando Alicante es "la quinta provincia en aportación al PIB y en número de habitantes, sin contar la población flotante", ha explicado.

"A pesar de ello, los PGE son cada vez más injustos con la provincia y no estamos dispuestos", ha insistido, al tiempo que ha recordado que la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia "son las dos únicas autonomías que nunca han alcanzado la media de financiación" que les corresponde.

En este sentido, también ha reclamado una financiación justa para el conjunto de la Comunitat Valenciana, que tiene una deduda de 55.000 millones, y que el Gobierno asuma la parte correspondiente a la infrafinanciación. Frente a esta situación, ha defendido que "es la hora de la provincia, es la hora de la Comunitat Valenciana y es la hora de los empresarios".

AGUA

En cuanto al déficit hídrico, ha advertido de que los empresarios no estarán "indiferentes" y se ha mostrado satisfecho por el anuncio del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de crear la Mesa del Agua porque este organismo "puede determinar cuáles son nuestras necesidades con rigor". No obstante, sostiene que la solución "no llegará sin un acuerdo de todas las partes, es decir, un Pacto Nacional del Agua".

Según ha indicado, la reutilización del agua en la provincia de Alicante alcanza el 72 por ciento y en la comarca de la Vega Baja al 100%, unos datos que "nos dan la autoridad suficiente" para reclamar el trasvase "basándonos en criterios técnicos y no en ideología".

Sobre otras cuestiones, Navarro ha calificado de "noticia buenísima" para la Comunitat inversiones como la de PowerCo en Sagunto y sostiene que "si se dan las condiciones necesarias, seguirán llegando más". Entre estas condiciones ha citado "bajar la presión fiscal" y "reducir la burocracia". En el primer punto, ha dicho que ya se han dado "algunos ejemplos", pero recalca que las empresas aspiran "a más" y ñps "impuestos elevados restan competitividad".

Para reducir la presión fiscal ha pedido poner en marcha las nuevas "figuras impositivas que se crearon el año pasado" y ha indicado que "es el momento de considerar seriamente que bajar la carga a las empresas es una medida que puede traer beneficios para toda la sociedad".

Por otro lado, ha cuestionado la decisión del Ministerio de Cultura de no ceder la Dama de Elche a la ciudad y ha citado un informe de la Universidad Miguel Hernández (UMH) que señala que el impacto económico de esa cesión ascendería a 46 millones de euros.

"No ha habido manera de exponer el busto aunque sea de manera temporal", ha lamentado y se ha preguntado "si hemos sido capaces de traer los Guerreros de Xian por qué no podemos traer la Dama". Navarro ha indicado que la justificación del Ministerio de Cultura de que puede haber riesgos para la figura no les convence.