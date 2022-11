Navarro (CEV) subraya que los convocantes del paro de transportistas no representan al sector y no están en el CNTC

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha subrayado que la organización que ha convocado los paros de transportistas "no ha representado ni tiene capacidad de representación" del sector, no figura en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y no forma parte de la interlocución con el Ministerio de Transportes, "donde se deben solventar" los problemas.

Así se ha pronunciado durante su conferencia en el desayunto informativo 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', organizado por Nueva Economía Fórum bajo el mecenazgo de Caixabank, preguntado por el motivo por el que la CEV no secunda el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte.

"Las organizaciones que están en la CEV son las que están en eLl CNTC que por legimtimidad ha representado a sus asociacos y están en los organismos de interorganización con el Ministerio", la mesa "donde se deben solventar los problemas", ha defendido Navarro.

El líder de la patronal ha insistido en que la plataforma convocante "no ha representado ni tiene esa capacidad de representación, a pesar de ser capaz en el anterior paro de paralizar prácticamente el país". "Pero eso es ilegal e ilegítimo", ha aseverado.

En ese sentido, Navarro ha expuesto que el resto de organizaciones son las que están "dando soluciones" y en diciembre acordaron con el Ministerio que las empresas puedan trasladar los sobrecostes que están sufriendo a sus clientes. "Eso está aprobado, es una ley que existe, no entiendo ninguna otra razón para hacer un paro como el planteado", ha remarcado.

Por todo ello, ha destacado que "afortunadamente no se ha secundado" la protesta y que la CEV está en "permanente contacto" con la Delegación del Gobierno en caso de que se produjera alguna incidencia en el marco de esa movilización que "es un paro, no una huelga", ha zanjado.