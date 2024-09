Navarro (UA) defiende el grado de Medicina: "En Madrid hay cinco y no he oído a nadie decir que se cierre ninguno"

Morant promete no ponerse "de perfil" mientras Rovira garantiza que continuarán los estudios e insiste en el campus interuniversitario

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha defendido la continuidad del grado de Medicina en esta institución y ha lamentado que, "mientras se debate" esta cuestión políticamente y en los tribunales, "se abren facultades públicas en Jaén, Almería, Huelva, Baleares, Ciudad Real y Albacete" y se solicita la apertura de campus de salud "en todas las provincias".

"En la Comunidad de Madrid hay cinco facultades de Medicina públicas y en Barcelona, dos. Y no he oído a nadie decir que se debía cerrar alguna, que los alumnos no pudieran cursar sus prácticas o que la Complutense y la Autónoma debían fusionarse", ha expresado durante su intervención en el Acto de Apertura del Curso Académico 2024-2025, al que han asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, entre otras autoridades.

Un acto que la rectora ha reconocido que es "singular" tanto en el ámbito personal como académico por la situación de Medicina, después de que la Generalitat se allanara del proceso judicial entre la Universidad Miguel Hernández (UMH) y la UA por la impartición del grado en esta última institución.

Navarro ha reivindicado el "derecho legítimo" de la UA a solicitar el título de Medicina y a "no tener que pedir permiso más que a las autoridades competentes para implantarlo". También ha defendido "el derecho a firmar convenios con instituciones públicas y privadas para las prácticas de los estudiantes, como ocurre con otros títulos" y a proponer planes de estudios y modelos académicos "que distingan a cada universidad y refuercen una sana y leal competencia".

Sobre las prácticas sanitarias, ha subrayado que el Tribunal Constitucional "exigió que los centros públicos se abrieran también a las universidades privadas" y ha subrayado que la UA se coordina "perfectamente" con la UMH, por ejemplo, para las del máster de Educación. "Nos enorgullecemos cuando recalcamos las fortalezas de nuestra provincia porque cuenta con dos universidades", ha expresado.

"LEGÍTIMAMENTE NOS DEFENDIMOS"

Respecto al procedimiento judicial con la UMH por el grado de Medicina, ha manifestado el "respeto a una decisión de un proceso que nosotros no iniciamos" pero del que "legítimamente nos defendimos". "Reivindicamos el derecho a defendernos porque somos una institución a la que prometí defender", ha expresado.

En cualquier caso, ha asegurado que lo importante es "saber si la sociedad alicantina quiere o no que la UA imparta Medicina y si está legitimada para hacerlo". "Lo demás es pura retórica jurídica", ha afirmado Navarro, que ha reconocido que le "causa rubor" la demanda de la UMH porque es "una situación reiteradamente contestada en un proceso judicial". De hecho, ha apostado por "colaborar" con la UMH aunque ha avisado de que "para compartir hay que ser más de uno". "Nada se puede compartir con uno mismo, salvo la conciencia", ha agregado.

Asimismo, ha defendido que la provincia de Alicante "no necesita más estructuras que ni siquiera están contempladas en la ley", sino "aprovechar lo que las generaciones anteriores invirtieron en las dos universidades de todos, manteniendo y mejorando lo que ya tienen". "La fortaleza del sistema universitario valenciano creció y aumentó su calidad porque somos más, no porque seamos menos", ha expresado.

En esta línea, ha rectora ha garantizado que desde la UA no se "desviarán" de ese camino, como tampoco de "las sinergias, la colaboración, la asistencia mutua y el trabajo conjunto para acometer los nuevos retos". "A partir de un manotazo duro, de un golpe helado, de una humillación pública, la Universidad ha sido y será leal con la sociedad, las empresas y los poderes públicos en todo aquello que le han solicitado", ha garantizado.

OPTARÁ A LA REELECCIÓN

Por otro lado, Navarro ha confirmado que volverá a concurrir a las próximas elecciones para elegir al nuevo equipo directivo de la entidad --las convocará el próximo Consejo de Gobierno--, con un nuevo programa para servir "a la sociedad y la comunidad universitaria". "Tengo muchas razones para volver a presentarme, pero sobre todo una: amamos profundamente a la UA y la defenderemos porque la amamos".

Entre los "retos" cumplidos en su mandato, ha indicado que el "más importante" fue la "recuperación" de los estudios de Medicina, "no quitándoselos a nadie, sino sumando a los ya existentes nuestras capacidades y recursos". Un grado en la UA que, ha incidido, actualmente "no tiene nada que ver con el pasado".

ROVIRA MANDA UN "MENSAJE DE TRANQUILIDAD"

Por su parte, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha garantizado que el Consell "nunca" va a tomar una decisión que "perjudique los intereses de los estudiantes" y ha garantizado a los alumnos de Medicina, a quienes ha enviado "un mensaje de tranquilidad", que podrán "continuar y concluir sus estudios". Así, ha recalcado que en "ningún caso" se van a reducir las plazas de Medicina en la provincia porque la voluntad del Consell es, ha expuesto, "mantenerlas".

Sobre el conflicto entre la UA y la UMH, ha subrayado que el Consell, siempre "desde el respeto a la autonomía universitaria", ha tratado de "buscar un acuerdo". En este punto, ha cargado contra el anterior gobierno del Botànic, que ha asegurado que hizo un "flaco favor" a la UA al autorizar el grado "sin garantizar su viabilidad económica" ni "las prácticas en hospitales universitarios para sus alumnos".

Ante esta situación, ha defendido que el Gobierno valenciano ha instado a ambas universidades a "sentarse" y llegar a un acuerdo que permita "aunar esfuerzos, compartir recursos y potenciar los estudios en Medicina" en la provincia, para lo que se requiere "la voluntad favorable de ambas y la generosidad de ambos rectores". En esta línea, ha insistido en la idea de un campus interuniversitario "de referencia" y que, a su vez, "garantizaría el uso racional de los recursos públicos" y ofrecería "la máxima calidad" con títulos expedidos por ambas universidades.

MORANT: "NO HAY MOTIVOS NI RAZONES" PARA LA SUPRESIÓN

Mientras, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha transmitido su apoyo a la rectora de la UA y a los estudiantes del grado de Medicina, a quienes ha prometido que no se pondrá "de perfil". "Podéis contar con esta ministra para defender la autonomía universitaria, no hay motivos ni razones que justifiquen la supresión de este grado", ha garantizado.

Morant, que ha reivindicado la autonomía universitaria de la UA, ha sostenido que un cambio de gobierno "no puede provocar una inseguridad jurídica de esta magnitud" y ha advertido de que "no existe precedente en nuestro país" de la "anulación" de un grado universitario en marcha.

Ante esta situación, ha pedido al Consell que "recapacite y rectifique" y haga "lo que se espera de un gobierno", que es garantizar estos estudios. "No se puede construir sobre la base de la destrucción, no se puede crecer, sumar o multiplicar restando", ha expresado.

NUEVO CURSO

El nuevo curso académico 2024/2025 ha dado comienzo esta semana en la Universidad de Alicante con el inicio de clases y la celebración del solemne acto de apertura de curso académico. La catedrática de Óptica de la UA Inmaculada Pascual ha sido la elegida en esta ocasión, a propuesta de la Facultad de Ciencias, para impartir la lección inaugural que ha versado sobre 'Holografía: más allá de una imagen tridimensional'.

Tras la lección inaugural se han entregado las medallas al personal de la UA que cumple 25 años de servicio en la institución, así como las distinciones al personal jubilado y a familiares de compañeros y compañeras fallecidos durante el curso pasado.