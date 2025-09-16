Navarro (UA) pide solucionar el problema de la vivienda a los jóvenes: "Debe involucrar a todas las administraciones"

Rovira avanza el impulso de microcredenciales universitarias y formación dual en varios sectores, así como becas pre y postdoctorales

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha subrayado la necesidad de "solucionar" el "problema del acceso a la vivienda" que afecta en buena parte a la población juvenil, mayoritaria entre el alumnado universitario, ya que, a su juicio, esta es una "cuestión de Estado" que "debe involucrar a todas las administraciones públicas". También ha abogado por "defender" la política de becas estatales y autonómicas para el estudiantado.

Así se ha expresado durante su intervención en el acto de apertura del curso académico 2025-2026 de las universidades públicas valencianas, que este año se ha celebrado en el paraninfo de la UA, en el que también ha participado el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Navarro ha resaltado que el alumnado universitario es la "base de todo el sistema". "No son los clientes de una empresa. Son los beneficiarios de un servicio público y eso marca una especial diferencia", ha apostillado.

Asimismo, ha indicado que hay "muchos aspectos susceptibles de mejora para adaptar la universidad a las verdaderas demandas de la sociedad" y ha pedido "trabajar por asegurar la igualdad de oportunidades tanto en el acceso a la universidad como en su permanencia", así como "mejorar" las condiciones de la docencia, "buscar soluciones a cuestiones reales" de la vida académica y e impulsar la empleabilidad.

También ha calificado como "caso de éxito" la "cooperación" entre el Gobierno y la Generalitat para cofinanciar las plazas de nuevos ayudantes doctores. Además, ha abogado por seguir "investigando" sobre la "amenaza" del cambio climático. "Si no actuamos, traicionaríamos a las generaciones futuras", ha apostillado.

Igualmente, Navarro se ha referido a "retos" pendientes como la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías, "descontroladas en cuanto a su uso ético e impacto en derechos fundamentales y sistemas políticos democráticos", y ha pedido el fin de las "malditas y vergonzantes guerras que no cesan".

Por su parte, el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio ha leído la lección inaugural. Navarro ha calificado de "excelente disertación" la intervención de Asencio porque ha recordado "desde la universidad la importancia de la separación de poderes y la independencia judicial como base del Estado democrático de derecho".

Se da la circunstancia de que la ministra de Universidades, Diana Morant, ha decidido no asistir finalmente a la ceremonia porque "no se dan las condiciones para ello", ya que este catedrático está siendo investigado por la justicia por presuntos malos tratos a su exmujer, según informa la Cadena SER, que precisa que está citado a declarar el próximo 25 de septiembre en calidad de investigado en la fase de diligencias previas del procedimiento.

Durante el solemne acto de apertura del curso académico 2025-2026, presidido por la rectora, también se han entregado distinciones al personal jubilado y a familiares de los fallecidos en el curso pasado.

Por su parte, el conseller Rovira ha anunciado que la Generalitat, en el marco del Plan Endavant de recuperación tras la dana del pasado 29 de octubre, va a impulsar microcredenciales universitarias y formación dual en varios sectores, así como becas pre y postdoctorales, al tiempo que ha defendido la gestión de su departamento.

Además, ha dicho que la futura Ley de Ciencia e Innovación de la Comunitat Valenciana pretende dotar al ecosistema universitario de "principios modernos", una "gobernanza clara" y un "marco que favorezca la transferencia y el emprendimiento científico".

"ALTURA INSTITUCIONAL"

Durante su intervención, también ha agradecido a la UA y a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) su "altura institucional" por el acuerdo alcanzado junto con la Generalitat para que el estudiantado de Medicina y Enfermería de estas instituciones académicas pueda hacer sus prácticas en hospitales de la provincia de Alicante.

El conseller también se ha referido a la labor de las universidades valencianas, públicas y privadas, durante la dana del pasado 29 de octubre, que "recordó la importancia de que las instituciones deben estar siempre unidas ante circunstancias extraordinarias". "Estuvieron a la altura", ha apostillado.

190.000 ESTUDIANTES MATRICULADOS

Rovira ha indicado que cerca de 190.000 estudiantes se han matriculado en las universidades valencianas, que cuentan con una oferta académica "amplia", que "se complementa" con la puesta en marcha de 51 nuevas titulaciones.

Sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el titular de Universidades ha recordado que se ha centralizado la gestión de listas de espera, en un "claro ejercicio de tranquilidad tanto para el alumnado como para sus familias".

Asimismo, ha mencionado el "problema" que existe con que la nota media en la fase general de las PAU en la Comunitat Valenciana es "la tercera más baja de toda España", lo que sitúa a los jóvenes que quieren acceder a plazas universitarias en esta autonomía y en otras "en situación de desventaja". Por ello, ha afirmado que la Generalitat va a abordar este inconveniente con las universidades para buscar "fórmulas para corregirlo".

En materia de salud mental, ha remarcado la necesidad de "garantizar el bienestar emocional" del estudiantado y su derecho a una formación integral. "Los años universitarios son apasionantes, pero a veces vulnerables", ha indicado, al tiempo que ha enfatizado que la política universitaria del Consell "no se improvisa", sino que "se construye con visión de futuro".

PROTESTAS CONTRA MAZÓN Y ROVIRA

En los exteriores del paraninfo de la institución, varias decenas de personas se han manifestado para reclamar la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, contra quienes han lanzado proclamas y han exhibido pancartas. También han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino.

En ellas se han podido leer lemas como 'Mazón, dimissió', junto con una lona desplegada por las juventudes de Compromís con ese mismo mensaje, y otras como 'Els nostres morts, el seu benefici' y 'Otra universidad es posible, pública, gratuita y transformadora'.

Los manifestantes también han lanzado proclamas como 'El 'president', a Picassent, i, el conseller, a Fontcalent', y han hecho sonar el sonido del mensaje del ES-Alert. Asimismo, algunos han portado banderas palestinas.