Nealis cierra su primer año como holding con 705 millones de ingresos y 85 millones de Ebitda, un 41% más

Economía.- Nealis ganó 36,3 millones de euros en 2025, un 58% más, en su primer año como holding de Grupo Gimeno - NEALIS

CASTELLÓ, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nealis, el holding empresarial de servicios en agua y medioambiente, instalaciones, infraestructuras y hospitality, cerró el ejercicio 2025 con unos resultados financieros "históricos", en su primer año como holding, en el que la compañía registró unos ingresos totales de 705,8 millones de euros, un 22 por ciento más que en 2024, e incrementó "notablemente" su beneficio neto en un 58% hasta alcanzar los 36,3 millones de euros. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) también experimentó una subida "significativa" del 41%, situándose en 85,2 millones de euros, lo que eleva el margen sobre ingresos en dos puntos, del 10% al 12%.

Según ha informado la compañía en un comunicado, estas cifras son el resultado de la mejora de la rentabilidad y la consolidación de un modelo de negocio con más de 2.000 millones de cartera de negocio recurrente y la entrada en sectores "con gran potencial". El crecimiento se ha visto acompañado de un "fuerte impulso" a la inversión y al empleo.

La compañía invirtió 75,5 millones de euros en 2025, un 36% más que en el ejercicio anterior, destinados a potenciar el crecimiento de sus distintas áreas de negocio, la sostenibilidad y a reforzar su apuesta por la innovación. Asimismo, Nealis alcanzó en 2025 una plantilla de 7.000 personas y más de 8.500 proveedores en su cadena de valor, a los que genera un valor de compras de más de 350 millones de euros.

DE GRUPO GIMENO A NEALIS

El grupo empresarial ha culminado "con éxito" su plan estratégico anterior, que durante la etapa de 2017 a 2025 ha superado las expectativas de crecimiento. En los últimos años, la firma ha integrado 16 empresas "que han hecho casi triplicar su volumen de negocio, incorporar más de 3.000 personas en el equipo, ampliar presencia nacional con la entrada de compañías en sectores clave y diversificado también el perfil de los clientes de su cartera, con un mayor porcentaje del sector privado, entre las que destacan las grandes utilities para que las opera Obremo".

Los resultados de 2025 son los primeros que presenta tras la transformación corporativa que ha ejecutado ese mismo año. Este proceso, que ha supuesto la evolución del histórico Grupo Gimeno hacia la nueva marca Nealis y la constitución de una sociedad holding, le ha permitido "simplificar" su arquitectura de negocio, poner en valor su capacidad 'full service' y "sentar las bases para una nueva fase de crecimiento con ambición global, manteniendo el legado de más de 150 años de trayectoria".

OBJETIVO A MEDIO PLAZO

Según la compañía, estos hitos "refuerzan la hoja de ruta" del Plan Estratégico 2030 con el objetivo a medio plazo de alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación, con 10.000 profesionales en su equipo a través de una inversión total de 300 millones. Nealis comienza así una nueva etapa en la que durante 2026 y 2027 irá también implementado la nueva marca a sus verticales de negocio e impulsará el crecimiento compartido con modelos de alianzas y prospección del mercado internacional.

El crecimiento del grupo se ha reflejado gracias a la evolución de las compañías de sus cuatro grandes áreas de negocio: Agua y Medioambiente, donde se ha pasado de la gestión urbana de servicios a operador global en residuos y bioenergía; Instalaciones y Servicios, con el impulso "clave" en energía y conectividad como motor de crecimiento; Infraestructuras, con el paso de la construcción al desarrollo de proyectos de real estate y en Hospitality, como operador integral diversificando en nuevos modelos de negocio de alojamiento, restauración y ocio.

En el primer área, Nealis ha avanzado en su plan de expansión nacional y se ha adentrado en nuevos mercados como el gallego (contrato de abastecimiento de Foz), Extremadura y Comunidad de Madrid (EDAR Valdebebas) y con la renovación de concesiones clave en la Comunitat Valenciana y nuevos contratos de saneamiento y depuración en Mallorca, Ibiza y Formentera, afianzando su presencia en Baleares, entre otras.

En la segunda, ha continuado su expansión con soluciones de alto valor añadido y la ampliación de su huella operativa con el foco en Madrid, Andalucía, zona norte y nuevos desarrollos en España y Portugal. Obremo ha cerrado un "año histórico" con un crecimiento en nuevas contrataciones, reforzando especialmente su posición en movilidad eléctrica con proyectos para Iberdrola y Charging Together, y renovando acuerdos estratégicos con Masorange y Vodafone en su área de telecomunicaciones y con Naturgy y Redexis en el área de energía.

En la tercera, ha evolucionado de gestor integral de construcción de obra civil y edificación al de desarrollo de proyectos inmobiliarios y urbanísticos. En la actualidad está inmersa en más de 20 proyectos de real estate, con iniciativas destacadas como el proyecto de coliving Marina Living Cabañal, Senior Living en Benidorm, así como la participación actualmente en torno a diez Programas de Actuación Integrada.

Y en Hospitality, la actividad de alojamiento turística a través de Intelier se consolida como motor del área. Durante 2025, se ha avanzado en la estrategia de posicionamiento hacia un mayor valor añadido con las categorías Select y Grand Select, y entra por primera vez en el segmento de 5 estrellas. La división cuenta con un portfolio de 11 hoteles y un pipeline de 7 nuevos proyectos, con las próximas aperturas en Valencia, Alicante, Benicasim, Benidorm, Málaga, Córdoba y Bilbao, así como el lanzamiento de su gestora hotelera y la apertura en 2025 de su segundo activo de coworking en Valencia, a través de Nomadom.

En cuanto a innovación y tecnología, durante 2025 ha destacado especialmente su papel en varios proyectos de digitalización vinculados a fondos europeos, especialmente en el ámbito del PERTE del agua. En esta línea ha obtenido contratos relevantes en Burgos, Castellón, Valladolid, Arteixo y Valencia, entre otros, que le ha permitido cerrar el ejercicio con una facturación de más de 14 millones de euros. Asimismo, en 2025 se constituyó Nealis Innovation Hub, su plataforma corporativa de innovación abierta. En este año ha liderado más de 30 proyectos de I+D+i con una red de 80 partners en procesos de innovación.

El director general corporativo de Nealis, José Luis Vilar, ha destacado que estos resultados "históricos no solo validan la estrategia de transformación que hemos llevado a cabo, sino que nos dan el impulso necesario para afrontar una nueva etapa de crecimiento ambicioso y sostenible". "Hemos demostrado la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para generar valor en los territorios donde operamos. Ahora, el objetivo es escalar este modelo y consolidar a Nealis como un referente global", ha concluido.