Nealis Tech busca startups para resolver retos actuales de los servicios urbanos de València

Nealis busca acercar el talento emprendedor a necesidades concretas de negocio y de ciudad - NEALIS INNOVATION CHALLENGE
VALENCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
Nealis Tech ha puesto en marcha la primera edición de Nealis Innovation Challenge, un programa de innovación abierta que busca conectar los retos estratégicos de la compañía con startups, empresas emergentes y proyectos tecnológicos capaces de aportar soluciones para mejorar la gestión de los servicios urbanos y las infraestructuras críticas.
La iniciativa, que se desarrolla con apoyo de València Innovation Capital que permitirá acelerar la validación de las soluciones seleccionadas en entornos operativos reales, nace para acercar el talento emprendedor a necesidades concretas de negocio y de ciudad, fomentando la colaboración entre empresas, startups e instituciones para desarrollar tecnologías que den respuesta a algunos de los principales desafíos urbanos del presente y del futuro.
Esta primera edición, con convocatoria abierta hasta el mes de septiembre, se centra en anticipar incidencias y facilitar la toma de decisiones mediante modelos digitales avanzados así como en incrementar la seguridad y la eficiencia de las redes urbanas con sistemas capaces de detectar fugas de gas de forma temprana.
NECESIDADES REALES
Los retos han sido definidos por Nealis Tech a partir de necesidades reales de negocio y de ciudad, con el propósito de encontrar soluciones que puedan contribuir a una Valencia más eficiente, segura, sostenible y preparada para afrontar los desafíos del futuro.
Las startups seleccionadas podrán testar sus propuestas en el sandbox urbano de la ciudad, utilizando recursos y espacios reales para validar su funcionamiento y facilitar su futura implantación.
Las iniciativas seleccionadas trabajarán junto a equipos de negocio, tecnología e innovación para explorar vías de colaboración y desarrollar pilotos con aplicación práctica. La compañía evaluará las propuestas atendiendo a su grado de innovación, madurez, potencial de impacto y capacidad para integrarse en entornos operativos.