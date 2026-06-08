Las negociaciones entre sindicatos y Educación avanzan en burocracia y ratios pero la mañana termina sin firmar acuerdos

Concentración ante la Conselleria de Educación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes y la Conselleria de Educación han continuado durante la mañana de este lunes con las negociaciones en una reunión en la que se han reconocido algunos "avances" en burocracia y ratios, pero en la que no se han firmado acuerdos.

El encuentro ha comenzado minutos antes de las 11 horas, en el marco de la quinta semana de huelga indefinida de la educación pública valenciana no universitaria. A las puertas de la sede de la Conselleria se ha vuelto a congregar una concentración de docentes. La reunión se ha prolongado hasta casi las 14.25 horas y se ha acordado un receso hasta las 16 horas.

Al inicio de la mesa, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha señalado la "total y absoluta transparencia" en todas las cuestiones que plantea la Conselleria y ha apuntado que la finalidad de la reunión de este lunes "es ir cerrando los acuerdos necesarios y siempre, desde que comenzaron estas negociaciones, la administración ha ofrecido la posibilidad de cerrar punto por punto". "Nuestra intención sería ir avanzando y cerrando aquellas cuestiones que ya se puedan dar por integradas", ha indicado.

Ortí considera que "hay más puntos de encuentro que no", y ha pedido "centrarnos en lo que nos une". "La administración tenemos el propósito de llegar tan lejos como podamos para que el profesorado obtenga respuestas a sus demandas, que entendemos que son lícitas y razonables", ha agregado.

El primer punto a tratar, sobre burocracia, ha sido en el que la Conselleria y los sindicatos han mostrado mayor acuerdo, si bien no se ha firmado un acuerdo porque algunos deben consultarlo antes con los docentes. En el caso de ANPE, no ven cumplida su reclamación de reforzar el personal administrativo.

RATIOS

En el punto de ratios, algunos sindicatos como CSIF o STEPV han reconocido "avances" en la negociación, si bien todos los representantes sindicales han coincidido en pedir rebajas generalizadas.

STEPV ha criticado que se condicionen las medidas al presupuesto, al tiempo que ha denunciado incumplimientos en la normativa de plantillas. "No son nuestros ratios", ha dicho sobre la propuesta de la consellera, y ha lamentado que además no se puedan aplicar el año que viene.

ANPE ha señalado que las propuestas sin "menos ambiciosas" que sus objetivos en la negociación. Entre otras medidas, ha señalado que el acuerdo no suprime la posibilidad de ampliar ratios hasta un 10%. Por su parte. CSIF ha echado de menos "más concreción" y un calendario sobre las actualizaciones de la normativa. Asimismo, ha señalado que les "gustaría la rebaja de ratio en todas las enseñanzas" pero "echa de menos" especialmente las mejores en FP semipresencial e ISEACV.

CCOO PV ha insistido en que la ampliación de ratios hasta un 10% en casos puntuales sea "de verdad una situación excepcional" y ha insistido en que se debe llevar a cabo una "bajada de ratios en general". En términos similares, UGT PV ha criticado que las disminuciones de ratios "se extienden hasta el año 30/31" y "obligan a buena parte del profesorado a continuar años en las mismas condiciones". Además, ve "muy altas" las ratios de Infantil y ha puesto el foco también en CEEE, EOI, FPA y conservatorios.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha aseverado que algunas de las ratios trasladas por los sindicatos "son una utopia" y, concretamente en alusión al representante de CCOO, le ha indicado que lo que ha expuesto es "imposible". "Tendríamos ratio negativa en las aulas" y "lo imposible es imposible", ha afirmado.

La consellera Carmen Ortí ha puesto en valor que en las propuestas de ratios de su departamento "han mejorado muchísimo" respecto al principio de la negociación y se ha realizado una "apuesta importante" que, "aunque podría ser mejorable", está "por encima de lo que estaba establecido por parte del Ministerio".

"No podemos conseguir el 100% de lo que pretendemos aunque sea nuestra voluntad", ha apuntado, pero "hay cuestiones que estaría muy bien que las asumiéramos entre todos, donde puede mejorar considerablemente la atención en las aulas".

Además, ha señalado que hay "un par de propuestas" que se pueden incorporar como "hacer una proyección de las ratios" en las ISEACV "y valorarlo en comparación con la formación profesional", así como la creación de una comisión de seguimiento.

No obstante, ha insistido en que las ratios del próximo curso no se pueden mejorar. "Las unidades ya tienen el número de plazas a disposición de los ciudadanos. No se puede hacer de la noche a la mañana", ha agregado.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

En el punto de infraestructuras educativas, las obras en los centros educativos afectados por la dana, las aulas en barracones y el Plan Edificant han centrado la negociación.

STEPV ha lamentado que "la zona dana continúa siendo un tema tabú", ha pedido que se incluyan datos sobre las obras de reparación, y ha lamentado que "no hay evolución o continuidad del Plan Edificant", sino que el sindicato tiene la sensación de que las propuestas de Educación e esta materia consisten en "compromisos de anteriores años". El sindicato ha lamentado que "hay un problema, no solo en infraestructuras, sino en todas las políticas de esta Conselleria": "No nos fiamos" .

Por parte de ANPE, ha señalado que el documento de la Conselleria "en general, no concreta acciones ni plazos y tampoco hay criterios de priorización", y ha incidido en una "omisión muy importante: cuál es el calendario de eliminación de las aulas prefabricadas".

CSIF ha defendido que se deben añadir todos los centros, incluyendo FPA, conservatorios y otros. También ha pedido más detalles del plan director y un seguimiento más intenso se las infraestructuras afectadas por la dana y más concreción sobre aspectos como el Plan Educaclima o Edificant.

CCOO ha reclamado incluir en el acuerdo un anexo de centros con barracones, municipios, importe y fecha para solucionar su situación, que incluya también los centros sin climatización y los centros de FP sin talleres ni aulas adecuadas.

En términos similares, UGT ha lamentado que no se especifica qué centros ni actuaciones son las prioritarias para la Conselleria ni hay "compromiso específico" sobre la eliminación de barracones.

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha señalado que la concreción de las actuaciones en centros dana está recogida en los presupuestos de la Generalitat de 2025 y en el proyecto de los de 2026. Ha señalado que se puede facilitar la ejecución de las intervenciones en un anexo.

Sobre el Plan Edificant, ha defendido que la ejecución en 2025 está casi en un 90%. Larena ha subrayado la voluntad de "resolución de problemas utilizando todos los medios que esta Administración tiene en su mano, uno de ellos, por supuesto, es la delegación de competencias".

Respecto a las aulas con barracones, ha subrayado que "el objetivo es tender a eliminarlas y reducirlas" y que pasa eso se trabaja. "Tampoco se hace en cuatro meses el construir un edifico o ampliarlo", ha señalado.

Larena ha reprochado a una de las representantes de STEPV que "habla como una diputada y no como una representante sindical" y ha subrayado que "no hay tabú" en la reconstrucción, sino un Plan Endavant que recoge "iniciativas, propuestas y soluciones".

Por su parte, la consellera ha mostrado la "voluntad inequívoca de colaborar en lo necesario y dar explicaciones oportunas sin problemas".