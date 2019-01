New Model Army, al Visor Fest de Benidorm 2019

Publicado 24/01/2019 12:25:10 CET

ALICANTE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bandas New Model Army y The Church son las primeras confirmaciones del Visor Fest de Benidorm (Alicante), que celebrará su segunda edición los próximos días 13 y 14 de septiembre de 2019 en el Auditorio Julio Iglesias, en el Parque de l'Aigüera, han anunciado los responsables del evento.

Formada en Bradford en 1980, los comienzos de New Model Army estuvieron inspirados en el Northern Soul, el Punk Rock y la atmósfera incendiaria de aquellos tiempos. Desde entonces, han tenido un viaje largo, creativo y memorable. Sin un público con un 'género' específico, y sin tener ningún single que fuera hit a nivel mundial, el grupo registra millones de álbumes en ventas, han atraído a algunos de los mejores productores y han conseguido casi "una devoción religiosa entre sus fans", destacan las mismas fuentes.

En los últimos años se ha visto también un renacimiento en las fortunas críticas y comerciales de la banda. Los álbumes 'Between Dog and Wolf' y 'Between Wine and Blood' (2013/2014) y 'Winter' (2016) han devuelto a la banda a las listas mainstream y han visto al público incrementarse en sus conciertos.

Originalmente formada como una banda de tres integrantes, actualmente la integran cinco, e incluye a Justin Sullivan como voz principal y guitarra, Michael Dean en la batería, Dean White en los teclados y guitarra, Marshal Gill en la guitarra y Ceri Monger en el bajo. Es una banda muy a tener en cuenta, más hambrienta y concentrada que nunca, con un público constantemente regenerado e insaciable ambición creativa.

Visor Fest celebrará su segunda convocatoria después de su presentación en 2018, que obtuvo un "excelente feedback, tanto del público como de medios especializados, y gracias a su planteamiento de convertirse en un festival de conciertos, con actuaciones como las de The Flaming Lips, Ride, The Jesus & Mary Chain, Cat Power y más bandas de renombre".