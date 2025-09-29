Niños y niñas de 13 municipios trabajan juntos para generar propuestas para la reconstrucción tras la dana

Niños jugando por no haber empezado el colegio por las obras con retraso, tras una protesta por el no inicio del curso, frente a los barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, a 8 de agosto de 2025, en Massanassa - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicef Comunitat Valenciana, en colaboración con los municipios que forman parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia de la provincia de Valencia, se ha puesto en marcha un grupo de participación infantil y adolescente procedente de 13 municipios con el objetivo de recoger sus propuestas sobre la reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre.

Hasta el momento se han realizado cuatro reuniones en diferentes localidades de la provincia como Mislata, Manises y Quart de Poblet, así como una jornada lúdica, celebrada el pasado mayo en Paterna, a la que han asistido niños y niñas de los diferentes municipios participantes, según ha detallado Unicef en un comunicado.

El pasado sábado, 27 de septiembre, se celebró la última reunión del grupo para "validar y finalizar" las propuestas trabajadas a lo largo del año, que formarán parte del documento final que se presentará el próximo noviembre.

Participarán 35 niños y niñas de Alzira, Quart de Poblet, Manises, Carcaixent, Almussafes, el Puig de Santa María, la Pobla de Farnals, Paterna, Picassent, Mislata, Burjassot, Massanassa y Catarroja.

Para Unicef, la participación infantil "es un derecho que no se detiene en contextos de emergencia y, además, es una herramienta que favorece la capacidad de resiliencia y de recuperación".

En esta línea, ha afirmado que es "una obligación para las administraciones, que tienen que considerar y tener en cuenta la opinión de los niños y niñas en un proceso que les afecta de lleno, como es la respuesta y recuperación ante una catástrofe".