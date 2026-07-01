Nintendo y PlayStation tendrán zonas de juego para los 20.000 asistentes al festival OWN en Feria Valencia

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VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Feria Valencia acoge este fin de semana Open World Now 2026, el mayor festival de videojuegos, e-sports y cultura digital de España, con una previsión de más de 20.000 asistentes únicos y más de 50.000 visitas a lo largo de sus tres jornadas del 3 al 5 de julio. Esta edición se espera superar los registros de la pasada, con un crecimiento estimado de entre el 10% y el 20% en asistencia.

Entre las principales novedades de OWN 2026 destaca la presencia de Nintendo con un espacio oficial de 200 metros cuadrados, PlayStation con zona propia de juego y Ubisoft, que participará por primera vez en València con contenidos exclusivos. Junto a ellas estarán presentes otras compañías líderes como Riot Games y Supercell, avanzan los organizadores.

Open World Now reunirá en Feria Valencia a participantes procedentes de toda España y de más de una docena de países, tanto en sus competiciones internacionales como entre el público. Además de las competiciones de e-sports, el programa incluirá actividades vinculadas a la cultura digital, el cosplay, la música, las experiencias inmersivas y el entretenimiento interactivo, configurando una propuesta transversal dirigida a públicos de todas las edades.

En la programación del festival destaca la LAN Party, que alcanza su mayor dimensión desde la pandemia con cerca de 2.000 participantes y un crecimiento del 15% respecto a la edición anterior. Este dato convierte a OWN en uno de los pocos eventos europeos que mantienen y amplían este formato presencial, considerado uno de los elementos más emblemáticos de la cultura gamer.

El Ayuntamiento de València respalda el evento a través de València Innovation Capital, dentro de su estrategia València Game City, una iniciativa que trabaja para consolidar la ciudad como uno de los principales polos europeos de la industria del videojuego, las tecnologías inmersivas y el talento digital.

EXHIBICIÓN DE 20 PROYECTOS LOCALES

Esta edición servirá para mostrar el crecimiento del ecosistema valenciano. Durante tres días, más de 20 proyectos vinculados a València Game City estarán presentes en un espacio dedicado al talento local, donde estudios, desarrolladores y empresas mostrarán sus propuestas ante miles de visitantes.

Además, la cita contará con la participación de universidades, centros formativos, empresas de diseño y profesionales creativos, reforzando la conexión entre formación, emprendimiento e industria.

"OWN representa perfectamente la estrategia que estamos impulsando desde València Game City: convertir València en un referente internacional del videojuego, el talento digital y las industrias creativas. Hablamos de una industria que genera empleo cualificado, impulsa la innovación y conecta con ámbitos tan diversos como la educación, la salud, la cultura o la tecnología", manifiesta la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones de València, Paula Llobet.

La celebración de eventos como OWN, junto a iniciativas como València Digital Summit (VDS) o València Game City, refuerza la estrategia municipal orientada a consolidar València como uno de los ecosistemas de innovación y creatividad digital más dinámicos del Mediterráneo.