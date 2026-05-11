La Nit de l'Art de Castelló firma su edición más multitudinaria pese a la lluvia

La Nit de 'l'Art - LA NIT DE L'ART

CASTELLÓ 11 May. (EUROPA PRESS) - -

La Nit de l'Art 2026 ha cerrado este fin de semana su 18ª edición con una participación que, a falta de completar el recuento oficial de asistencia, prevé superar la registrada en 2025, cuando más de 33.000 personas arroparon las propuestas del certamen. Y lo ha hecho desafiando incluso a la lluvia de la mañana del sábado, que no impidió que miles de personas siguieran tomando las calles, espacios culturales, talleres y plazas de Castelló para disfrutar de una programación con 130 acciones en 80 rincones urbanos, que volvió a convertir la ciudad en un gran escenario abierto al arte contemporáneo.

"Ha sido abrumador, gracias por hacerlo posible", ha resumido la directora de La Nit de l'Art de Castelló, Yvonne Bacas.

Más allá de las cifras, Bacas ha puesto el foco en otro aspecto que considera esencial: la respuesta humana y emocional generada entre artistas y público. "El feedback que nos han trasladado los artistas muestra lo que ha sido La Nit de l'Art 2026; que te digan que les ha impactado la cantidad de gente que ha ido a ver su propuesta. Coinciden en que, aunque siempre agradecen ver caras conocidas, lo que más les ha gustado es precisamente lo contrario: encontrarse con público nuevo, con una horquilla de edades muy distintas, desde adolescentes y niños hasta personas adultas", ha dicho.

Las cerca de 50 exposiciones programadas han dejado un balance especialmente positivo. Así se recoge en los espacios macro como ECO Les Aules, Menador, EACC, Museu de Belles Arts o la Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD), que registraron entre 1.300 y 1.600 visitantes de media cada una, a falta del recuento de público que ha recorrido las muestras en galerías y espacios de pequeño formato.

La EASD volvió a convertirse en uno de los grandes polos de atracción de público. Tanto el desfile de moda contemporánea como el mercado artístico reunieron alrededor de 1.000 personas cada uno. Por su parte, el Colegio de Arquitectos (CTAC) congregó a unas 2.000 personas tanto en su sede como en la calle Enseñanza donde recae, entre exposiciones, acciones participativas y los tres pases de microteatro Arquitectos Emblemáticos de Viure la Mort.

También han destacado, por afluencia, las cuatro propuestas de la Casa dels Caragols -de Amas del colectivo Hambrientas y el proyecto experimental del Andrea Giménez, el viernes; a Bosc, de Edu Comelles, o Morir Amando de Paula Ortiz el sábado-, con 250 personas en cada una, completando aforos "hasta el punto de que muchas personas tuvieron que quedarse fuera", ha recordado Bacas.

Las instalaciones artísticas han sido otro de los grandes focos de atención, desde la escultórica Revolució dels colors, de Maset de Frater, hasta Vilafranca 2021, de Javier Soligó, que llenó de calcetines colgantes la calle Caballeros para recorrer la historia de la histórica textil Marie Claire, ya cerrada. Las intervenciones recibieron una acogida "unánime" y constante durante toda la programación. En el caso de Vilafranca 2021, el propio autor terminó guiando al público ante el interés generado, ha narrado la directora como una de las múltiples anécdotas que deja este aniversario redondo.

TALLERES

Los talleres de artista, las asociaciones y entidades culturales también han registrado incrementos de público respecto a años anteriores. Espacios como los colectivos vecinales del Raval de la Trinitat o el bulevar Blasco Ibáñez vivieron un "llenazo total", incluso estando alejados del centro urbano como es el caso de este último espacio, sin olvidar los Open Studios, con un centenar de participantes en sus cuatro rutas diseñadas, una más que el año pasado ante la gran demanda.

Entre las actividades más concurridas figuraron Baraka Circ y su Ave de Fuego, con 600 asistentes en la clausura de la agenda del viernes en la plaza de Las Aulas; las Cabinas Literarias, con más de 700 participantes; o las acrobacias de Rodolant Cultural, que reunieron a mil personas en tres sesiones; así como las propuestas de danza, con medio millar de asistentes en el Centro Profesional de Danza y Música Calasancio, donde tuvo que trasladarse la triple muestra de danza por la lluvia.

"Más allá de las cifras, lo importante es lo que ocurrió", ha añadido Bacas. "La Nit de l'Art es cada persona, porque cada una va en busca de lo que le gusta, le emociona o le divierte. Ese diálogo, esa curiosidad y ese contacto con el proceso creativo nos acercan como sociedad. Si abrimos la mente al mundo de las artes, ha concluido.