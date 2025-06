Nobel de los Jaume I afirman que la política de Trump pueden retrasar la investigación 20 años y causar una recesión

Reivindican que el desafío está en "restaurar la confianza en la Ciencia" y educar en ella desde edades tempranas

Jurados Nobel de los Premios Rei Jaume I han advertido este lunes de que las políticas económicas y los recortes en la Ciencia de la Administración Trump pueden "suponer 20 años de retrasos" en la investigación y "provocar una crisis financiera mundial".

Así, lo han señalado en una rueda de prensa el doctor Guido Imbens, Premio Nobel de Economía 2021 (Países Bajos-EEUU) el doctor Douglas Diamond, Premio Nobel de Economía 2022 (EEUU); y el doctor Charles Rice, Premio Nobel de Medicina, que junto al doctor Duncan Haldane, Premio Nobel de Física 2016 (EEUU) --que ha declinado pronunciarse sobre cuestiones políticas por no ser originario de EEUU-- han ofrecido una rueda de prensa previa a reunión de mañana de los tribunales para deliberar sobre quiénes serán los siete galardonados en la 37º edición de los Premios Jaume I, que han destacado que es "un escaparate" para difundir la Ciencia.

Así, el doctor Douglas Diamond ha constatado que los recortes de las ayudas en Investigación Básica "pueden suponer 20 años de retraso" por el coste de suspender o trasladar al extranjero experimentos ya que ve "difícil" que las empresas privadas asuman este tipo de investigación básica al "no dar rentabilidad inmediata" y los investigadores se verán obligados a emigrar a Europa y Asia.

Por ello, ha reclamado al Poder Judicial de los EEUU que asegure que el Estado de Derecho se respete ya que, como ocurre con la orden contra la matriculación extranjera en Harvard, "no se está siguiendo el principio de la legalidad". Del mismo modo, el doctor Cuido Imbens ve "muy decepcionante" cómo está siendo tratado el sistema de educación superior por la Administración y por algunas partes de la sociedad cuando "EEUU ha sido el centro de la investigación de todo el mundo" y ha afirmado que "el conjunto de la sociedad sufrirá" por ello.

Estos ataques al "icono de la independencia" que representa Harvard, junto a los recortes a los institutos nacionales de salud, tendrán, a juicio de Charles Rice, un "fuerte impacto" en los jóvenes investigadores que "no se querrán embarcar en esta carrera si no hay un compromiso previo del gobierno que sea fiable" y ha coincidido en que los efectos no serán solo en la Ciencia de los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por ello, los tres ha confiado en que la situación se resuelva pronto.

"HAY QUE RECUPERAR LA FE EN LA CIENCIA"

El desafío está, han coincidido los cuatro, en "restaurar la fe en la Ciencia" porque se ha dejado de ver "como la verdad". "Las redes sociales hacen que la gente está dispuesta a creer lo que sus semejantes dicen, contrariamente a lo que dicen los expertos y eso puede ser un fracaso total de nuestro sistema educativo", ha avisado el doctor Charles Rice, que ha reivindicado la necesidad de "educar a la gente sobre la importancia de la ciencia desde una edad temprana".

Una tendencia que comenzó hace unos 20 años, ha lamentado, que es "muy difícil de revertir" porque "la situación están empeorando".

Al respecto, Douglas Diamons ha explicado que la Ciencia es ahora "menos respetada" porque "no se ve como la verdad, sino como la opinión de alguien": "Una de las razones por las que se rechaza la ciencia a menudo es a causa de la indoctrinación y hay que conseguir transmitir el mensaje de que las opiniones expertas no son opiniones, sino que leen lo que dicen los datos sobre el mundo".

Además, las Universidades, ha agregado Guido Imbens, "han sido autocomplancientes y no han hecho su papel en asegurarse de que la confianza se mantenga". Así, Duncan Haldane ha defendido que hay que "hacerlo mucho mejor y explicar que se está haciendo desde la universidad y por qué es importante para la sociedad apoyar a la Universidad".

Parte del problema, ha expuesto, empezó con la pandemia del covid porque "quizá se hablaba demasiado de la ciencia y la sociedad se hizo escéptica. "La gente, por ejemplo, no quería creer en lo que produce el cambio climático, ha habido una enorme resistencia y quizá se debe a que la ciencia ha sido utilizada para decirle a la gente tienes que creer en esto sin explicarlo bien", ha mantenido.

Por todo ello, han convenido que hay que para que la gente valore la ciencia se debe comunicar "que todo fluye de la investigación básica" por ejemplo que los móviles que miran o sus 'reels' de TiK Tok son gracias a los avances científicos, del transistor al GPS. En en ese sentido, han elogiados que los Premios Jaume I son un escaparate del trabajo de los ganadores y son "un apoyo a estos resultados en particular y de los beneficios que traen a la sociedad" porque "la investigación básica está dirigida por la curiosidad y tiene la posibilidad de descubrir todo tipo de cosas inesperadas y asombrosas".

RECESIÓN ECONÓMICA

Asimismo, Douglas Diamond también ha advertido de que pueda haber "una crisis financiera mundial detonada" de las políticas económicas de la Administración Trump y en ese sentido ha recalcado que "hay muy pocos economistas que piensen que un alto nivel de aranceles es bueno para ningún país ni para el mundo". Así, ha explicado que los altos aranceles generan "grandes incertidumbres" en los mercados y en los consumidores y las empresas "no querrán invertir hasta que se resuelva", lo que "puede causar una recesión en sí misma".

"Si seguimos con estos aranceles tan altos habrá empresas que pierdan el 90% de sus ingresos y eso causará grandes problemas en el mercado de préstamos, por lo que habrá oleadas de morosidad y estas pérdidas en el sistema del sector bancario puede causar una recesión en EEUU y, aunque todo puede ser negociado, nos preocupa que haya una crisis financiera mundial detonada por este movimiento", ha apostillado.